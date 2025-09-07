Velasco , “Il Mercante dei Sogni” “credo che questo gruppo abbia meritato di vincere”

L’Italivolley femminile conquista il titolo di campione del Mondo a distabnza di ventitre anni dopo quelle dui Berlino nel 2022.

E’ sempre lui, Julio Velasco: il ” Mercante dei Sogni” , che ha saputo trasformare e plasmare le ragazze del volley azzurre in una macchina schiacciasassi.

“Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà – ha detto il ct dopo la finale – Questi sono valori che significano tanto e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così. Poi un pensiero al mio staff da quello medico a quello tecnico: uomini e donne eccezionali che hanno contribuito a questo trionfo. Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli, il team manager Marcello Capucchio, tutti parte integrante di questo trionfo”.

Velasco è il terzo tecnico dello sport italiano a essere contemporaneamente campione del mondo e campione olimpico in carica. Prima di lui, ci erano riusciti solo altri due giganti della panchina negli sport di squadra: Vittorio Pozzo con la Nazionale di calcio (1934 e 1936) e Ratko Rudic con il Settebello (1992 e 1994).