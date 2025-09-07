Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Moto 3 -Gp Cartalunya Barcellona Gara: vince Piqueras su Rueda

Settembre 7, 2025
scritto daRedazione

Sul podio Furusato, l’utaliano Pini sesto

Angel Piqueras, non molla e rimane in corsa per la coqnuista del titolo mondiale Moto 3. A Barcellona batte di soli 0.081s il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Il pilota del Team MT Helmets – MSI ha centrato la quarta vittoria stagionale, quinta in carriera protagonista di una bellissima gara èvinta nell’ultimo giro, quando si è portato in testa, con Taiyo Furusato (Honda Team Asia) in quel momento secondo, ma passato all’ultima curva da Rueda.

Rueda che rimane saldamente al comando della classifica iridata (64 punti su Piqueras, ndr) è stato autore di una grande, visto che ha dovuto scontare un long-lap penalty, che lo aveva fatto “precipitare” in 15esima posizione.

Moto3 Gara Barcellona – GP Catalunya – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
136Angel PiquerasFrinsa – Mt Helmets – Msi32:40.243
299Jose Antonio RuedaRed Bull Ktm Ajo+0.081
372Taiyo FurusatoHonda Team Asia+0.156
422David AlmansaLeopard Racing+0.229
531Adrian FernandezLeopard Racing+0.542
694Guido PiniLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+0.587
766Joel KelsoLevelup-mta+0.773
864David MunozLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+1.216
96Ryusei YamanakaFrinsa – Mt Helmets – Msi+1.240
1073Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech3+1.289
1158Luca LunettaSic58 Squadra Corse+4.973
1228Maximo QuilesCfmoto Gaviota Aspar Team+5.005
1383Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo+5.067
1419Scott OgdenCip Green Power+8.197
1589Marcos UriarteLevelup-mta+17.124
1654Riccardo RossiRivacold Snipers Team+18.135
1795Marco MorelliGryd – Mlav Racing+18.167
1821Ruche MoodleyDenssi Racing – Boe+19.079
1971Dennis FoggiaCfmoto Gaviota Aspar Team+19.505
2010Nicola CarraroRivacold Snipers Team+20.330
2155Noah DettwilerCip Green Power+24.386
228Eddie O’sheaGryd – Mlav Racing+27.245
2382Stefano NepaSic58 Squadra Corse+31.955
2493Arbi AditamaHonda Team Asia+58.381
Settembre 7, 2025
scritto daRedazione
Italia , Gattuso : quale formazione opporre contro Israele

Settembre 7, 2025

