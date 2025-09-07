Moto 3 -Gp Cartalunya Barcellona Gara: vince Piqueras su Rueda

Sul podio Furusato, l’utaliano Pini sesto

Angel Piqueras, non molla e rimane in corsa per la coqnuista del titolo mondiale Moto 3. A Barcellona batte di soli 0.081s il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Il pilota del Team MT Helmets – MSI ha centrato la quarta vittoria stagionale, quinta in carriera protagonista di una bellissima gara èvinta nell’ultimo giro, quando si è portato in testa, con Taiyo Furusato (Honda Team Asia) in quel momento secondo, ma passato all’ultima curva da Rueda.

Rueda che rimane saldamente al comando della classifica iridata (64 punti su Piqueras, ndr) è stato autore di una grande, visto che ha dovuto scontare un long-lap penalty, che lo aveva fatto “precipitare” in 15esima posizione.

Moto3 Gara Barcellona – GP Catalunya – I tempi