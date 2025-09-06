Volley, Mondiale femminile: l’Italia batte in rimonta il Brasile e vola in finale contro la Turchia

Le Azzurre di Velasco rimontano 3-2 il Brasile in semifinale: domenica si giocheranno il titolo iridato

L’Italia del volley femminile conquista meritatamente e in rimonta la finale ai Campionati Mondiali . Le azzurre già supertitolate: Campionesse olimpiche a Parigi 2024 e detentrici della Nations League, sotto la guida esperta di Julio Velasco hanno battuto il Brasile 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) Domenica l’atto conclusivo in Thailandia, dove l’Italia dovrà vedersela con la Turchia (vincente 3-1 sul Giappone). La finale per il terzo e quarto posto sarà Giappone-Brasile.