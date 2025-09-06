Volley, Mondiale femminile: l’Italia batte in rimonta il Brasile e vola in finale contro la Turchia

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
Settembre 6, 2025
scritto daRedazione
Italy players, from right, Taismary Aguero , Antonella Del Core, Paola Cardullo (10) , Simona Gioli (17),Manuele Secolo and other players celebrates after winning over Brazil during their fourth round match of women's World Cup Volleyball in Nagoya, central Japan, on Wednesday November 14, 2007. Italy won the match 25-20, 25-23, 25-19. (AP Photo/Koji Sasahara})

Le Azzurre di Velasco rimontano 3-2 il Brasile in semifinale: domenica si giocheranno il titolo iridato

L’Italia del volley femminile conquista meritatamente e in rimonta la finale ai Campionati Mondiali . Le azzurre già supertitolate: Campionesse olimpiche a Parigi 2024 e detentrici della Nations League, sotto la guida esperta di Julio Velasco hanno battuto il Brasile 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) Domenica l’atto conclusivo in Thailandia, dove l’Italia dovrà vedersela con la Turchia (vincente 3-1 sul Giappone). La finale per il terzo e quarto posto sarà Giappone-Brasile.

Settembre 6, 2025
scritto daRedazione
Luis Enrique , brutto incidente in bici

Settembre 6, 2025
MotoGp , Gp Barcellone , Marc Marquez su tutti, Ducati campione del mondo costruttori

Settembre 6, 2025

