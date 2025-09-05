Sinner – Alassimne , la semifinale Us Open

Alle 01 italiene, grande match agli Us Open: ,Jannik Sinner contro Auger Alassime , che vale la finale al torneo Ato statunitense. L’aktoatesiono ha eliminatoi il kazako Bublik ) ,contro il canadese non sarà facile per il nunero 1 del mondo . L’alltra semifinale è di grande livelo tecnico: Alcaraz contro Djokovic , inizio match ae ore 21

Felix Auger Alassime , canadese di origini togolesi incontra Sinner per la quarta volta in un torneo Atp , la prima in assoluto a livello Slam , attualmente occupa la posizione numnero 27del ranking mondiale (ma da lunedi’ risalira’ almeno al n.13). All’una di notte u match da non perdere per gli appassionati del grande tennis . Il match si giocherà sul centrale di Flushing Meadows, l’Arthur Ashe Stadium.