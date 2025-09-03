Us Open, Errani – Paolini in semifinale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini in semifinale: 6-1, 7-6 contro Muhammad e Schuurs

Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in semifinale nel torneo di doppio femminile del torneo statunitense.

Sono bastati due set al duo azzurro, seconda testa di serie del tabellone, ha piegare ila coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs. 6-1 7-6(5), in un’ora e 44 minuti di gioco. le due campionesse olimpioniche in carica, si giocheranno un posto in finale con Dabrowski-Routliffe, uscite vincenti dal match con le numero 1 del seeding Babos-Stefani.