Atalanta , lista Champions con Lookman

Settembre 3, 2025
scritto daRedazione

Ivan Juric ha inserito anche Ademola Lookman nella lista consegnata all’Uefa per i giocatori che prenderanno parte alla League Phase di Champions League.

La lista dell’Atalanta per la Champions League

Ecco tutti i giocatori inseriti nella lista Champions dell’Atalanta: Carnesecchi, Rossi, Sportiello, Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta, Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca.

Settembre 3, 2025
scritto daRedazione
Settembre 3, 2025
Settembre 3, 2025

