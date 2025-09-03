Atalanta , lista Champions con Lookman

Ivan Juric ha inserito anche Ademola Lookman nella lista consegnata all’Uefa per i giocatori che prenderanno parte alla League Phase di Champions League.
La lista dell’Atalanta per la Champions League
Ecco tutti i giocatori inseriti nella lista Champions dell’Atalanta: Carnesecchi, Rossi, Sportiello, Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta, Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca.