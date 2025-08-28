Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League , oggi alle 18 il sorteggio

Agosto 28, 2025
scritto daRedazione

Napoli, Inter , Juventus e Atalanta le squadre italiane nell’urna di Monaco.

Torna il campionato d’Europa per club, torneo a 36 squadre che assegna la coppa dalle ‘Grandi Orecchie’ , la scorsa edizione conquistata dal Paris Saint Germain che nella finale della passata edizione vinse l’ambito trofeo battendo l’Inter. La nuova finale, il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest, in corsa ci sono quattro le squadre italiane, con l’Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda, il Napoli in terza.

Sarà per il secondo anno un tutti contro tutti: girone unico, ciascuna delle teste di serie pesca otto altre squadre, due da ciascuna fascia, giocando per ogni fascia una partita in casa e una in trasferta. Poi alla fine classifica unica, le prime otto passano, le ultime otto eliminate, le altre spareggiano. La novità della cerimonia di quest’anno, al Grimaldi Forum, è che non ci saranno accoppiamenti pallina per pallina, ma una volta estratta la testa di serie del primo gruppo (a cominciare dai parigini) un pulsante del software darà insieme le avversarie, e così via a scalare. Stesso meccanismo per Europa League (Roma, in prima fascia, e Bologna) e Conference (Fiorentina, spareggio permettendo), che saranno sorteggiate insieme venerdì alle 13.

