Serie B - La Sampdoria sconfitta dal Modena 2-0
Us Open 2025 , oggi in campo Sinner

Agosto 26, 2025
scritto daRedazione

Us Open 2025, oggi Sinner-Kopriva.In campo anche Musetti, Sonego e Arnaldi

Jannik Sinner esordisce agli Us Open 2025 contro Vit Kopriva sull’Arthur Ashe Stadium non prima delle 18:40. Nella giornata in campo anche gli altri azzurri Musetti, Sonego e Arnaldi          

Jannik Sinner è pronto a fare il suo debutto agli Us Open 2025: oggi il campione in carica aprirà il suo cammino a Flushing Meadows contro il 28enne ceco Vit Kopriva, numero 89 del mondo. Scendono in campo oggi anche altri azzurri: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

      L’incontro sarà trasmesso in diretta su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre) e sui canali Sky Sport Uno (201), oltre che in streaming su Supertennis.tv, SuperTennix, Now e SkyGo..

Us Open 2025 oggi: in campo anche Musetti, Sonego e Arnaldi

Prima di Sinner, scenderanno in campo gli altri azzurri: Lorenzo Musetti (n.10) inaugurerà il programma sul Louis Armstrong Stadium alle 17 contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37), fresco dalla semifinale a Winston-Salem.

Sempre nel pomeriggio, Matteo Arnaldi affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie n.19, sul campo 7, mentre Lorenzo Sonego (n.46) sfiderà l’australiano Tristan Schoolkate (n.96) sul campo 12.

Serie B - La Sampdoria sconfitta dal Modena 2-0

