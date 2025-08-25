Serie A , Juventus – Parma 2-0 con la regia di Yldiz

Inizia bene la stagione dell Juve . I Bianconeri superano il Parma 2-0 e rispondno alle vittorie di Napoli e Roma.
All’Allianz Stadium nel primo tempo la s quadra di Tudor hanno pià possesso spingono, ma la difesa dei Ducali regge abbastanza bene . Nella ripresa poi un sinistro di Conceiçao si stampa sul palo, Dadiv (59′) sblocca il match con una zampata su assist di Yildiz e Vlahovic (84′) chiude i conti ancora su suggerimento del turco poco dopo l’espulsione di Cambiaso (83′) per una manata a Lovik.
IL TABELLINO
JUVE-PARMA 2-0
Juve (3-4-2-1): Di Gregorio ; Gatti (12′ st Joao Mario ), Bremer , Kelly ; Kalulu , Locatelli (12′ st Koopmeiners ), Thuram , Cambiaso ; Conceiçao 6 (35′ st Nico Gonzalez ), Yildiz (44′ st McKennie ); David (35′ st Vlahovic ).
A disp.: Pinsoglio, Fuscado, Rugani, Rouhi, Adzic, Kostic. All.: Tudor
Parma (3-4-2-1): Suzuki 6 Delprato , Circati , Valenti ; Lovik , Keita (44′ st Djuric ), Ordonez (12′ st Sorensen ), Valeri ; Bernabé , Almqvist (35′ st Benedyczak ); Pellegrino .
A disp.: Corvi, Rinaldi, Amoran, Estevez, Joujou, Plicco, Begic, Sits. All.: Cuesta
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 14′ st David (J), 39′ st Vlahovic (J)
Ammoniti: Gatti (J); Suzuki, Sorensen (P)
Espulsi: 38′ st Cambiaso (J) – reazione violenta