Juventus, Tudor:” bisogna fare i complimenti ai ragazzi”

Igor Tudor è soddisfatto della vittoria offerta dai suoi ragazzi contro il Parma. “Una partita difficilissima come ci aspettavamo, non così chiusa da parte del Parma. Non era facile trovare spazi. “Sono soddisfatto della prima perchè è sempre particolare. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. L’avversario si è preparato come i vecchi tempi con il catenaccio e ripartenza. Abbiamo bisogno di tutti perchè ci sono tante partite”. Su Cambiaso, espulso: “Ha fatto una leggerezza e sarà multato. P