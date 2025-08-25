Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A , Juventus - Parma 2-0 con la regia di Yldiz
Juventus, Tudor:” bisogna fare i complimenti ai ragazzi”
Serie A, Atalanta - Pisa 1-1

Juventus, Tudor:” bisogna fare i complimenti ai ragazzi”

Agosto 25, 2025
scritto daRedazione

Igor Tudor è soddisfatto della vittoria offerta dai suoi ragazzi contro il Parma. “Una partita difficilissima come ci aspettavamo, non così chiusa da parte del Parma. Non era facile trovare spazi.  “Sono soddisfatto della prima perchè è sempre particolare. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. L’avversario si è preparato come i vecchi tempi con il catenaccio e ripartenza. Abbiamo bisogno di tutti perchè ci sono tante partite”. Su Cambiaso, espulso: “Ha fatto una leggerezza e sarà multato. P

Agosto 25, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A , Juventus - Parma 2-0 con la regia di Yldiz

Agosto 25, 2025
Articolo successivo

Serie A, Atalanta - Pisa 1-1

Agosto 25, 2025

Recommended for You

Cagliari , Pisacane:”è stata un’emozione importamte”

Como, Fabregas:”noi siamo una squadra aggressiva, vogliamo far bene”

Torino, Baroni:” senza timori possiamo misurarci con l’inter