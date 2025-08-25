Serie A, Atalanta – Pisa 1-1

Al Gewiss Stadium (sold-out) , la prima uscita nella nuova stagione dell’Atalanta – senza Gasperinu sulla panchina degli orobici , sostituito da Ivan Juric) si chiude con un pareggio il match contro neo-promosso Pisa alleanto da Gilardino.
ono i toscani a passare in vantaggio con un pastccio e l’autogol di Hien, che devia nella sua porta un cross di Angori al 26′. A inizio ripresa ci pensa Scamacca (50′) su assist di Pasalic a rimettere tutto in equilibrio, poi i cambi (dentro, tra le fila di Juric, anche il nuovo acquisto Krstovic), ma il risultato non cambia.
IL TABELLINO
ATALANTA-PISA 1-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Scalvini (43′ st Kossonou ), Hien, Djimsiti ; Bellanova , De Roon , Pasalic (26′ st Ederson), Zalewski ; De Ketelaere (39′ st Samardzic ), Maldini (26′ st Sulemana ); Scamacca (27′ st Krstovic ).A disp.: Rossi, Sportiello, Ahanor, Zappacosta, Bonfanti, Ederson, Brescianini, Bernasconi.All.: Juric
Pisa (3-4-2-1): Semper ; Denoon (33′ st Calabresi ), Caracciolo , Canestrelli ; Touré , Aebischer , Marin (33′ st Piccinini ), Angori ; Tramoni (16′ st Cuadrado ), Moreo (16′ st Akisanmiro ); Meister (9′ st Nzola 5,).A disp.: Andrade, Scuffet, Mbambi, Leris, Hojholt, Maucci, Durmush, Buffon.All.: Gilardino
Arbitro: Arena
Marcatori: 26′ aut. Hien (P), 5′ st Scamacca
Ammoniti: Maldini (A), Sulemana (A)