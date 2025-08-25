Pisa, Gilardino:”voglio dare i meriti ai ragazzi per voglia, attitudine e disponibilità a migliorarsi”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
Agosto 25, 2025
Redazione

Sono felice per il mondo Pisa, questa voglia di sacrificarsi dev’essere il nostro verbo”. Così Alberto Gilardino dopo l’1-1 di Bergamo con l’Atalanta. “Nel primo tempo ci siamo detti, ‘ci possiamo stare’. Belle trame di gioco, siamo andati bene sulle seconde palle – commenta il tecnico dei toscani -. Più incontri squadre forti, più devi avere il coraggio di prendere iniziativa, pur sapendo che ci saranno partite da giocare nella nostra metà campo.

Agosto 25, 2025
Redazione
Serie A, Atalanta - Pisa 1-1

Agosto 25, 2025
Atalanta , Juric:"non siamo riusciti a fare più di un gol"

Agosto 25, 2025

