Pisa, Gilardino:”voglio dare i meriti ai ragazzi per voglia, attitudine e disponibilità a migliorarsi”

Sono felice per il mondo Pisa, questa voglia di sacrificarsi dev’essere il nostro verbo”. Così Alberto Gilardino dopo l’1-1 di Bergamo con l’Atalanta. “Nel primo tempo ci siamo detti, ‘ci possiamo stare’. Belle trame di gioco, siamo andati bene sulle seconde palle – commenta il tecnico dei toscani -. Più incontri squadre forti, più devi avere il coraggio di prendere iniziativa, pur sapendo che ci saranno partite da giocare nella nostra metà campo.