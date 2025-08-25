Atalanta , Juric:”non siamo riusciti a fare più di un gol”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 25, 2025
scritto daRedazione

Alla prima panchina il nuovo tecnico dell’Ataanta Ivan Juric , si deve accontentare del pareggio (1-1) , contro il Pisa. Il tecnico croato ai microfoni Dazn al termoine del match: “Abbiamo giocato molto bene e creato ma non siamo riusciti a fare più di un gol – le parole del tecnico croato -. Scamacca si è sciolto nel corso del match, volevo tenerlo dentro ma avevo il timore di perderlo. Zalewski? Deve migliorare in difesa”.

Agosto 25, 2025
scritto daRedazione
