Atalanta , Juric:”non siamo riusciti a fare più di un gol”

Alla prima panchina il nuovo tecnico dell’Ataanta Ivan Juric , si deve accontentare del pareggio (1-1) , contro il Pisa. Il tecnico croato ai microfoni Dazn al termoine del match: “Abbiamo giocato molto bene e creato ma non siamo riusciti a fare più di un gol – le parole del tecnico croato -. Scamacca si è sciolto nel corso del match, volevo tenerlo dentro ma avevo il timore di perderlo. Zalewski? Deve migliorare in difesa”.