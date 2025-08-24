Napoli, De Bruney:”devo adattarmi al campionato italiano”

Debutto e gol per Kevin DeBruney con la maglia del Napoli.

Il belga ex City , ha messo a segno il raddoppio su calcio di punizione nella vittoria dei campionati d’Itala (2-0) contro il Sassuolo.

Cosa ho pensato quando ho visto la palla entrare? Bello iniziare in questo modo, volevo metterla in una zona di pericolo e per fortuna nessuno l’ha toccata ed è entrata”. “In Italia è molto diverso il modo di lavorare, ma sono io che devo adattarmi – ha detto a Dazn – Oggi potevamo fare anche meglio, dobbiamo continuare a lavorare”.