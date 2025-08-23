Lecce , Di Francesco:” siamo stati bravi portando a casa un punto”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 23, 2025
scritto daRedazione

Esuebio Di Francesco è soddisfatto del pareggio 0-.0 del suo Lecce a Marassi contro il genoa. Il tecnico salebntio ai microfoni Dazn:” Sono contento per come abbiamo approcciato, per oltre la metà del primo tempo abbiamo messo in difficoltà il Genoa. Purtroppo non siamo stati bravi negli ultimi 20 metri senza renderci pericolosi , ma ho visto già dei grossi passi in avanti a livello di compattezza ed equilibrio”. “Venire qui a Marassi e subire soltanto un tiro vero nello specchio della porta è qualcosa che rende merito a questi ragazzi. Siamo stati bravi e ci portiamo a casa un punto che ci dà tanta fiducia in prospettiva futura”, ha aggiunto.

Agosto 23, 2025
scritto daRedazione
Genoa , Viera:"il Lecce ha fatto una grande partita"

Sassuolo, Grosso:" abbiamo giocato la gara a testa alta

