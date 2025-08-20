Calciomercato , Serie A – Il Tabellone

Tutti gli acquisti e le cessioni , Sessiomne Estiva 2025
ATALANTA
acquisti
- Zalewski (d, inter)
- Samardzic (c, Udinese)
- Brescianini (c, Frosinone)
- Koussounou (d, Bayer Leverkusen)
- Bakker (d, fp)
- Bonfanti (d, fp)
- Cittadini (d, fp)
- Godfrey (d, fp)
- El Bilal Tourè (a, fp)
- Ahanor (d, Genoa)
- Sulemana (a, Southampton)
- Sportiello (p, Milan)
cessioni
- Retegui (a, Al-Qadsiah)
- Ruggeri (d, Atletico Madrid)
- Toloi (d, fc)
- Rui Patricio (p, fc)
- Musso (p, Atletico Madrid)
- Adopo (c, Cagliari)
- Piccoli (c, Cagliari)
- Posch (d, fp)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
BOLOGNA
acquisti
- Bernardeschi (a, svincolato)
- Casale (d, Lazio)
- Urbanski (c, fp)
- Karlsson (a, fp)
- Raimondo (a, fp)
- Ilic (d, fp)
- Corazza (d, fp)
- Posch (d, fp)
- Gillier (p, parametro zero)
- Vitik (d, Sparta Praga)
- Immobile (a, parametro zero)
- Pobega (c, Milan)
- Heggem (d, West Bromwich Albion)
cessioni
- Calabria (d, fp)
- Pedrola (c, fp)
- Bagnolini (p, prestito)
- Gillier (p, Montreal)
- Amey (d, Pianese)
- Raimondo (a, Frosinone)
- Ndoye (a, Nottingham Forest)
- El Azzouzi (c, Auxerre)
- Erlic (d, Midtjylland)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
CAGLIARI
acquisti
- Gaetano (c, Napoli)
- Caprile (p, Napoli)
- Piccoli (a, Atalanta)
- Adopo (c, Atalanta)
- Rog (c, fp)
- Radunovic (p, fp)
- Wieteska (d, fp)
- Prelec (a, fp)
- Veroli (d, fp)
- Idrissi (d, fp)
- Di Pardo (d, fp)
- Borrelli (a, svincolato)
- Folorunsho (c, Napoli)
- Mazzitelli (c, Como)
- Kilicsoy (a, Besiktas)
- Sebastiano Esposito (a, Inter)
cessioni
- Hatzidiakos (d, Copenhagen)
- Coman (a, fp)
- Augello (d, fc)
- Viola (c, fc)
- Palomino (d, fc)
- Jankto (c, fc)
- Makoumbou (c, Samsunspor)
- Sherri (p, Frosinone)
- Scuffet (p, Pisa)
- Marin (c, Aek Atene)
- Wieteska (d, Kocaelispor)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
COMO
acquisti
- Van Der Brempt (d, Salisburgo)
- Alex Valle (d, Barcellona)
- Baturina (a, Dinamo Zagabria)
- Belotti (a, fp)
- Ballet (a, fp)
- Sala (d, fp)
- Cerri (a, fp)
- Verdi (c, fp)
- Curto (d, fp)
- Kovacik (d, fp)
- Abildgaard (c, fp)
- Jesus Rodriguez (a, Betis Siviglia)
- Addai (a, Az Alkmaar)
- Kuhn (a, Celtic)
- Perrone (c, Manchester City)
- Jacobo Ramon (d, Real Madrid)
- Menke (p, Internacional Porto Alegre)
- Morata (a, Milan)
cessioni
- Ikonè (a, fp)
- Rispoli (c, Catanzaro)
- Curto (d, Empoli)
- Audero (p, Cremonese)
- Fadera (c, Sassuolo)
- Strefezza (a, Olympiacos)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
CREMONESE
acquisti
- Vandeputte (c, Catanzaro) riscatto
- Okereke (a, fp)
- Afena-Gyan (a, fp)
- Sernicola (d, fp)
- Quagliata (d, fp)
- Floriani Mussolini (d, Lazio)
- Nava (p, Milan)
- Grassi (c, Empoli)
- Pezzella (d, Empoli)
- Audero (p, Como)
- Zerbin (c, Napoli)
- Baschirotto (d, Lecce)
- Terracciano (d, Milan)
- Bondo (c, Milan)
- Silvestri (p, svincolato)
cessioni
- Falletti (c, Mantova)
- Zunno (a, Crotone)
- Antov (d, fp)
- Drago (p, fp)
- Gelli (c, fp)
- Jungdal (p, Westerlo)
- Lochoshvili (d, Norimberga)
- Duca (d, Giana Erminio)
- Fulignati (p, Empoli)
- Quagliata (d, Deportivo La Coruna)
- Zanimacchia (c, Modena)
- Azzi (d, Monza)
- Ravanelli (d, Monza)
- Nasti (a, Empoli)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
FIORENTINA
acquisti
- Viti (d, Nizza)
- Fazzini (c, Empoli)
- Dzeko (a, svincolato)
- Fagioli (c, Juventus)
- Gosens (d, Union Berlino)
- Gudmundsson (a, Genoa)
- Fortini (d, fp)
- Kouamè (a, fp)
- Bianco (c, fp)
- Valentini (d, fp)
- Amatucci (c, fp)
- Brekalo (a, fp)
- Infantino (c, fp)
- Christensen (p, fp)
- Ikonè (a, fp)
- Barak (c, fp)
- Sabiri (c, fp)
- Kospo (d, Barcellona)
- Lezzerini (p, svincolato)
- Sohm (c, Parma)
cessioni
- Kayode (d, Brentford)
- Nico Gonzalez (a, Juventus)
- Biraghi (d, Torino)
- Cataldi (c, fp)
- Folorunsho (c, fp)
- Colpani (a, fp)
- Zaniolo (a, fp)
- Moreno (d, Levante)
- Di Stefano (a, Carrarese)
- Rubino (c, Carrarese)
- Lucchesi (d, Monza)
- Terracciano (p, Milan)
- Sottil (a, Lecce)
- Nzola (a, Pisa)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
GENOA
acquisti
- Stanciu (c, Damac)
- Gronbaek (c, Rennes)
- Kumer Celik (d, NS Mura)
- Vogliacco (d, fp)
- Marcandalli (d, fp)
- Bohinen (c, fp)
- Valentin Carboni (a, Inter)
- Colombo (a, Milan)
- Ostigard (d, Rennes)
cessioni
- Badelj (c, fc)
- Gudmundsson (a, riscatto Fiorentina)
- Zanoli (d, fp)
- Pinamonti (a, fp)
- Siegrist (p, fp)
- Miretti (c, fp)
- Cornet (a, fp)
- Onana (c, fp)
- Kassa (c, fp)
- Ahanor (d, Atalanta)
- Aramu (c, rescissione)
- Yalcin (a, rescissione)
- Bani (d, Palermo)
- De Winter (d, Milan)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
INTER
acquisti
- Sucic (c, Dinamo Zagabria)
- Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia)
- Zalewski (c, Roma)
- Palacios (d, fp)
- Salcedo (a, fp)
- Sebastiano Esposito (a, fp)
- Pio Esposito (a, fp)
- Bonny (a, Parma)
cessioni
- Correa (a, Botafogo)
- Stankovic (p, Venezia)
- Arnautovic (a, fc)
- F. Carboni (d, Empoli)
- Valentin Carboni (a, Genoa)
- Akinsanmiro (c, Pisa)
- A. Stankovic (c, Club Brugge)
- Buchanan (d, Villarreal)
- Di Maggio (c, Padova)
- Sebastiano Esposito (a, Cagliari)
- Zalewski (c, Atalanta)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
JUVENTUS
acquisti
- Kalulu (d, Milan)
- Kelly (d, Newcastle)
- Di Gregorio (p, Monza)
- Nico Gonzalez (a, Fiorentina)
- Rugani (d, fp)
- Kostic (c, fp)
- Miretti (c, fp)
- Tiago Djalo (d, fp)
- Arhur (c, fp)
- Facundo Gonzalez (d, fp)
- Gori (p, fp)
- David (a, svincolato)
- Conceicao (a, Porto)
- Joao Mario (d, Porto)
cessioni
- Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
- Fagioli (c, Fiorentina)
- Veiga (d, fp)
- Kolo Muani (a, fp)
- Mbangula (a, Werder Brema)
- Alberto Costa (d, Porto)
- Weah (d, Marsiglia)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
LAZIO
acquisti
- Tavares (d, Arsenal)
- Dele Bashiru (c, Haytaspor)
- Pellegrini (d, Juventus)
- Rovella (c, Juventus)
- Floriani Mussolini (d, fp)
- Cataldi (c, fp)
- Cancellieri (a, fp)
- Gigot (d, Marsiglia)
cessioni
- Casale (d, Bologna)
- Marcos Antonio (c, San Paolo)
- Tchaouna (a, Burnley)
- Artistico (a, Spezia)
- Floriani Mussolini (d, Cremonese)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
LECCE
acquisti
- Perez (d, Curicò Unido)
- Kouassi (d, Stade Lavallois)
- Maleh (c, fp)
- Pablo Rodriguez (a, fp)
- Oudin (c, fp)
- Faticanti (c, fp)
- Camarda (a, Milan)
- Ndaba (d, Kilmarnock)
- Sottil (a, Fiorentina)
cessioni
- Sala (d, fp)
- Karlsson (a, fp)
- Bleve (p, Carrarese)
- Rodriguez (a, Lech Poznan)
- McJannet (c, Ternana)
- Burnete (a, Juve Stabia)
- Baschirotto (d, Cremonese)
- Faticanti (c, Juventus Next Gen)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
MILAN
acquisti
- Saelemaekers (c, fp)
- Adli (c, fp)
- Okafor (a, fp)
- Zeroli (c, fp)
- Colombo (a, fp)
- Bennacer (c, fp)
- Ricci (c, Torino)
- Modric (c, svincolato)
- Terracciano (p, Fiorentina)
- Estupinan (d, Brighton)
- Jashari (c, Club Brugge)
- De Winter (d, Genoa)
- Athekame (d, Young Boys)
- Okafor (a, Leeds)
cessioni
- Kalulu (d, Juventus)
- Pellegrino (d, Boca Juniors)
- Reijnders (c, Manchester United)
- Jovic (a, fc)
- Walker (d, fp)
- Sottil (a, fp)
- Felix (a, fp)
- Abraham (a, fp)
- Camarda (a, Lecce)
- Theo Hernandez (d, Al Hilal)
- Sportiello (p, Atalanta)
- Pobega (c, Bologna)
- Vasquez (p, rescissione)
- Emerson Royal (d, Flamengo)
- Liberali (c, Catanzaro)
- Terracciano (d, Cremonese)
- Thiaw (d, Newcastle)
- Lazetic (a, Aberdeen)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
NAPOLI
acquisti
- Beukema (d, Bologna)
- De Bruyne (a, Manchester City)
- Lang (a, Psv)
- Lucca (a, Udinese)
- Marianucci (d, Empoli)
- Cajuste (c, fp)
- Cheddira (a, fp)
- Milinkovic-Savic (p, Torino)
- Gutierrez (d, Girona)
cessioni
- Natan (d, Real Betis)
- Gaetano (c, Cagliari)
- Caprile (p, Cagliari)
- Okafor (a, fp)
- Billing (c, fp)
- Scuffet (p, fp)
- Rao (a, Bari)
- Lindstrom (c, Wolfsburg)
- Folorunsho (c, Cagliari)
- Ngonge (a, Torino)
- Zerbin (c, Cremonese)
- Osimhen (a, Galatasaray)
- Cajuste (c, Ipsiwich Town)
- Simeone (a, Torino)
- Raspadori (a, Atletico Madrid)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
PARMA
acquisti
- Pellegrino (a, Velez)
- Ordonez (c, Velez) già preso a gennaio 2025
- Joujou (a, fp)
- Ndiaye (d, Troyes)
- Sorensen (c, Midtjylland)
- Frigan (a, Westerlo)
cessioni
- Cancellieri (a, fp)
- Vogliacco (a, fp)
- Bonny (a, Inter)
- Mihaila (a, Caykur Rizerspor)
- Sohm (c, Fiorentina)
- Partipilo (a, Bari)
- Kouda (c, Spezia)
- Man (a, Psv)
- Leoni (d, Liverpool)
- Hainaut (d, Venezia)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
PISA
acquisti
- Kandje Mbambi (d, Pisa)
- Vural (c, Frosinone)
- Lusuardi (d, Frosinone)
- Mlakar (a, fp)
- Bonfanti (p, fp)
- Beruatto (d, fp)
- Jevsenak (c, fp)
- Lisandru Tramoni (a, fp)
- Giacomo Maucci (c, svincolato)
- Akinsanmiro (c, Inter)
- Scuffet (p, Cagliari)
- Denoon (d, Zurigo)
- Aebischer (c, Bologna)
- Cuadrado (d, svincolato)
- Nzola (a, Fiorentina)
cessioni
- Sernicola (d, fp)
- Castellini (d, fp)
- Solbakken (c, fp)
- Abildgaard (c, fp)
- Morutan (a, fp)
- L. Tramoni (a, Zurigo)
- Mlakar (a, Amiens)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
ROMA
acquisti
- El Aynaoui (c, Lens)
- Kone (c, Borussia M.)
- Hermoso (d, fp)
- Kumbulla (d, fp)
- Ferguson (a, Brighton)
- Zelezny (p, Juventus)
- Wesley (d, Flamengo)
- Vasquez (p, svincolato)
- Ghilardi (d, Verona)
cessioni
- Le Fee (c, Sunderland)
- Dahl (d, Benfica)
- Saelemaekers (c, fp)
- Nelsson (d, fp)
- Gorna-Douath (c, fp)
- Abraham (a, Besiktas)
- Pagano (c, Bari)
- Shomurodov (a, Basaksehir)
- Abdulhamid (d, Lens)
- Solbakken (a, Nordsjaelland)
- Kumbulla (d, Mallorca)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
SASSUOLO
acquisti
- Muharemovic (d, Juventus Next Gen)
- Pinamonti (a, fp)
- Walukiewicz (d, Torino)
- Turati (p, fp)
- Alvarez (a, fp)
- Tressoldi (d, fp)
- Ceide (a, fp)
- Antiste (a, fp)
- Caligara (c, fp)
- Ciervo (a, fp)
- Kumi (c, fp)
- D’Andrea (a, fp)
- Russo (p, fp)
- Fadera (c, Como)
- Konè (c, Marsiglia)
- Idzes (d, Venezia)
- Candè (d, Venezia)
cessioni
- Obiang (c, fc)
- Ceide (a, Rosenborg)
- Lovato (d, fp)
- Moldovan (p, fp)
- Mazzitelli (c, fp)
- Verdi (c, fp)
- Bonifazi (d, fp)
- Velthuis (d, fp)
- Kumi (c, Avellino)
- D’Andrea (a, Avellino)
- Laurienté (a, Sunderland)
- Antiste (a, Rapid Vienna)
- Nuamah (a, Catanzaro)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
TORINO
acquisti
- Pedersen (d, Feyenoord)
- Biraghi (d, Fiorentina)
- Sazonov (d, fp)
- Silva (c, fp)
- Seck (a, fp)
- Pellegri (a, fp)
- Anjorin (c, Empoli)
- Ismajli (d, svincolato)
- Ngonge (a, Napoli)
- Israel (p, Sporting)
- Zakaria Aboukhlal (a, Tolosa)
- Simeone (a, Napoli)
cessioni
- Seck (a, Partizan Belgrado)
- Dellavalle (d, Modena)
- Elmas (c, fp)
- Sosa (d, fp)
- Salama (a, fp)
- Ricci (c, Milan)
- Silva (a, Padova)
- Pellegri (a, Empoli)
- Walukiewicz (d, Sassuolo)
- Milinkovic-Savic (p, Napoli)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
UDINESE
acquisti
- Bertola (d, svincolato)
- Atta (c, Metz)
- Bayo (a, fp)
- Esteves (d, fp)
- Camara (c, Montpellier)
- Nunziante (p, Benevento)
- Piotrowski (c, Ludogorets)
- Goglichidze (d, Empoli)
cessioni
- Perez (d, Atletico Madrid)
- Samardzic (c, Atalanta)
- Bijol (d, Leeds)
- Abankwah (d, Watford)
- Tourè (d, fp)
- Semedo (d, Watford)
- Ebosse (d, Verona)
- Kjerrumgaard (a, Watford)
- Piana (p, Monopoli)
- Lucca (a, Napoli)
- Esteves (d, Alverca)
- Buta (d, Eibar)
- Thauvin (a, Lens)
- Lautaro Giannetti (d, Antalyaspor)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
VERONA
acquisti
- Kastanos (c, Salernitana)
- Niasse (c, Young Boys)
- Sarr (a, Lione)
- Bernede (c, Losanna)
- Mitrovic (a, fp)
- Henry (a, fp)
- Gunter (d, fp)
- Braaf (a, fp)
- Kallon (a, fp)
- Cruz (a, fp)
- Lasagna (a, fp)
- Giovane (a, svincolato)
- Ebosse (d, Udinese)
- Valentini (d, Fiorentina)
- Yellu Santiago (c, svincolato)
- Unai Nunez (d, Celta Vigo)
- Bradaric (d, Salernitana)
- Belghali (d, Mechelen)
cessioni
Coppola (d, Brighton)
Bradaric (d, fp)
Tengstedt (a, fp)
Daniliuc (d, fp)
Okou (a, fp)
Henry (a, Standard Liegi)
Praszelik (c, Cracovia)
Tavsan (a, Reggiana)
Calabrese (d, Carrarese)
Tchatchoua (d, Wolverhampto
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito