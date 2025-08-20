Calciomercato , Serie A – Il Tabellone

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 20, 2025
scritto daRedazione

Tutti gli acquisti e le cessioni , Sessiomne Estiva 2025

ATALANTA

acquisti

  • Zalewski (d, inter)
  • Samardzic (c, Udinese)
  • Brescianini (c, Frosinone)
  • Koussounou (d, Bayer Leverkusen)
  • Bakker (d, fp)
  • Bonfanti (d, fp)
  • Cittadini (d, fp)
  • Godfrey (d, fp)
  • El Bilal Tourè (a, fp)
  • Ahanor (d, Genoa)
  • Sulemana (a, Southampton)
  • Sportiello (p, Milan)

cessioni

  • Retegui (a, Al-Qadsiah)
  • Ruggeri (d, Atletico Madrid)
  • Toloi (d, fc)
  • Rui Patricio (p, fc)
  • Musso (p, Atletico Madrid)
  • Adopo (c, Cagliari)
  • Piccoli (c, Cagliari)
  • Posch (d, fp)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

BOLOGNA

acquisti

  • Bernardeschi (a, svincolato)
  • Casale (d, Lazio)
  • Urbanski (c, fp)
  • Karlsson (a, fp)
  • Raimondo (a, fp)
  • Ilic (d, fp)
  • Corazza (d, fp)
  • Posch (d, fp)
  • Gillier (p, parametro zero)
  • Vitik (d, Sparta Praga)
  • Immobile (a, parametro zero)
  • Pobega (c, Milan)
  • Heggem (d, West Bromwich Albion)

cessioni

  • Calabria (d, fp)
  • Pedrola (c, fp)
  • Bagnolini (p, prestito)
  • Gillier (p, Montreal)
  • Amey (d, Pianese)
  • Raimondo (a, Frosinone)
  • Ndoye (a, Nottingham Forest)
  • El Azzouzi (c, Auxerre)
  • Erlic (d, Midtjylland)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

CAGLIARI

acquisti

  • Gaetano (c, Napoli)
  • Caprile (p, Napoli)
  • Piccoli (a, Atalanta)
  • Adopo (c, Atalanta)
  • Rog (c, fp)
  • Radunovic (p, fp)
  • Wieteska (d, fp)
  • Prelec (a, fp)
  • Veroli (d, fp)
  • Idrissi (d, fp)
  • Di Pardo (d, fp)
  • Borrelli (a, svincolato)
  • Folorunsho (c, Napoli)
  • Mazzitelli (c, Como)
  • Kilicsoy (a, Besiktas)
  • Sebastiano Esposito (a, Inter)

cessioni

  • Hatzidiakos (d, Copenhagen)
  • Coman (a, fp)
  • Augello (d, fc)
  • Viola (c, fc)
  • Palomino (d, fc)
  • Jankto (c, fc)
  • Makoumbou (c, Samsunspor)
  • Sherri (p, Frosinone)
  • Scuffet (p, Pisa)
  • Marin (c, Aek Atene)
  • Wieteska (d, Kocaelispor)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

COMO

acquisti

  • Van Der Brempt (d, Salisburgo)
  • Alex Valle (d, Barcellona)
  • Baturina (a, Dinamo Zagabria)
  • Belotti (a, fp)
  • Ballet (a, fp)
  • Sala (d, fp)
  • Cerri (a, fp)
  • Verdi (c, fp)
  • Curto (d, fp)
  • Kovacik (d, fp)
  • Abildgaard (c, fp)
  • Jesus Rodriguez (a, Betis Siviglia)
  • Addai (a, Az Alkmaar)
  • Kuhn (a, Celtic)
  • Perrone (c, Manchester City)
  • Jacobo Ramon (d, Real Madrid)
  • Menke (p, Internacional Porto Alegre)
  • Morata (a, Milan)

cessioni

  • Ikonè (a, fp)
  • Rispoli (c, Catanzaro)
  • Curto (d, Empoli)
  • Audero (p, Cremonese)
  • Fadera (c, Sassuolo)
  • Strefezza (a, Olympiacos)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

CREMONESE

acquisti

  • Vandeputte (c, Catanzaro) riscatto
  • Okereke (a, fp)
  • Afena-Gyan (a, fp)
  • Sernicola (d, fp)
  • Quagliata (d, fp)
  • Floriani Mussolini (d, Lazio)
  • Nava (p, Milan)
  • Grassi (c, Empoli)
  • Pezzella (d, Empoli)
  • Audero (p, Como)
  • Zerbin (c, Napoli)
  • Baschirotto (d, Lecce)
  • Terracciano (d, Milan)
  • Bondo (c, Milan)
  • Silvestri (p, svincolato)

cessioni

  • Falletti (c, Mantova)
  • Zunno (a, Crotone)
  • Antov (d, fp)
  • Drago (p, fp)
  • Gelli (c, fp)
  • Jungdal (p, Westerlo)
  • Lochoshvili (d, Norimberga)
  • Duca (d, Giana Erminio)
  • Fulignati (p, Empoli)
  • Quagliata (d, Deportivo La Coruna)
  • Zanimacchia (c, Modena)
  • Azzi (d, Monza)
  • Ravanelli (d, Monza)
  • Nasti (a, Empoli)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

FIORENTINA

acquisti

  • Viti (d, Nizza)
  • Fazzini (c, Empoli)
  • Dzeko (a, svincolato)
  • Fagioli (c, Juventus)
  • Gosens (d, Union Berlino)
  • Gudmundsson (a, Genoa)
  • Fortini (d, fp)
  • Kouamè (a, fp)
  • Bianco (c, fp)
  • Valentini (d, fp)
  • Amatucci (c, fp)
  • Brekalo (a, fp)
  • Infantino (c, fp)
  • Christensen (p, fp)
  • Ikonè (a, fp)
  • Barak (c, fp)
  • Sabiri (c, fp)
  • Kospo (d, Barcellona)
  • Lezzerini (p, svincolato)
  • Sohm (c, Parma)

cessioni

  • Kayode (d, Brentford)
  • Nico Gonzalez (a, Juventus)
  • Biraghi (d, Torino)
  • Cataldi (c, fp)
  • Folorunsho (c, fp)
  • Colpani (a, fp)
  • Zaniolo (a, fp)
  • Moreno (d, Levante)
  • Di Stefano (a, Carrarese)
  • Rubino (c, Carrarese)
  • Lucchesi (d, Monza)
  • Terracciano (p, Milan)
  • Sottil (a, Lecce)
  • Nzola (a, Pisa)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

GENOA

acquisti

  • Stanciu (c, Damac)
  • Gronbaek (c, Rennes)
  • Kumer Celik (d, NS Mura)
  • Vogliacco (d, fp)
  • Marcandalli (d, fp)
  • Bohinen (c, fp)
  • Valentin Carboni (a, Inter)
  • Colombo (a, Milan)
  • Ostigard (d, Rennes)

cessioni

  • Badelj (c, fc)
  • Gudmundsson (a, riscatto Fiorentina)
  • Zanoli (d, fp)
  • Pinamonti (a, fp)
  • Siegrist (p, fp)
  • Miretti (c, fp)
  • Cornet (a, fp)
  • Onana (c, fp)
  • Kassa (c, fp)
  • Ahanor (d, Atalanta)
  • Aramu (c, rescissione)
  • Yalcin (a, rescissione)
  • Bani (d, Palermo)
  • De Winter (d, Milan)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

INTER

acquisti

  • Sucic (c, Dinamo Zagabria)
  • Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia)
  • Zalewski (c, Roma)
  • Palacios (d, fp)
  • Salcedo (a, fp)
  • Sebastiano Esposito (a, fp)
  • Pio Esposito (a, fp)
  • Bonny (a, Parma)

cessioni

  • Correa (a, Botafogo)
  • Stankovic (p, Venezia)
  • Arnautovic (a, fc)
  • F. Carboni (d, Empoli)
  • Valentin Carboni (a, Genoa)
  • Akinsanmiro (c, Pisa)
  • A. Stankovic (c, Club Brugge)
  • Buchanan (d, Villarreal)
  • Di Maggio (c, Padova)
  • Sebastiano Esposito (a, Cagliari)
  • Zalewski (c, Atalanta)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

JUVENTUS

acquisti

  • Kalulu (d, Milan)
  • Kelly (d, Newcastle)
  • Di Gregorio (p, Monza)
  • Nico Gonzalez (a, Fiorentina)
  • Rugani (d, fp)
  • Kostic (c, fp)
  • Miretti (c, fp)
  • Tiago Djalo (d, fp)
  • Arhur (c, fp)
  • Facundo Gonzalez (d, fp)
  • Gori (p, fp)
  • David (a, svincolato)
  • Conceicao (a, Porto)
  • Joao Mario (d, Porto)

cessioni

  • Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
  • Fagioli (c, Fiorentina)
  • Veiga (d, fp)
  • Kolo Muani (a, fp)
  • Mbangula (a, Werder Brema)
  • Alberto Costa (d, Porto)
  • Weah (d, Marsiglia)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

LAZIO

acquisti

  • Tavares (d, Arsenal)
  • Dele Bashiru (c, Haytaspor)
  • Pellegrini (d, Juventus)
  • Rovella (c, Juventus)
  • Floriani Mussolini (d, fp)
  • Cataldi (c, fp)
  • Cancellieri (a, fp)
  • Gigot (d, Marsiglia)

cessioni

  • Casale (d, Bologna)
  • Marcos Antonio (c, San Paolo)
  • Tchaouna (a, Burnley)
  • Artistico (a, Spezia)
  • Floriani Mussolini (d, Cremonese)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

LECCE

acquisti

  • Perez (d, Curicò Unido)
  • Kouassi (d, Stade Lavallois)
  • Maleh (c, fp)
  • Pablo Rodriguez (a, fp)
  • Oudin (c, fp)
  • Faticanti (c, fp)
  • Camarda (a, Milan)
  • Ndaba (d, Kilmarnock)
  • Sottil (a, Fiorentina)

cessioni

  • Sala (d, fp)
  • Karlsson (a, fp)
  • Bleve (p, Carrarese)
  • Rodriguez (a, Lech Poznan)
  • McJannet (c, Ternana)
  • Burnete (a, Juve Stabia)
  • Baschirotto (d, Cremonese)
  • Faticanti (c, Juventus Next Gen)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

MILAN

acquisti

  • Saelemaekers (c, fp)
  • Adli (c, fp)
  • Okafor (a, fp)
  • Zeroli (c, fp)
  • Colombo (a, fp)
  • Bennacer (c, fp)
  • Ricci (c, Torino)
  • Modric (c, svincolato)
  • Terracciano (p, Fiorentina)
  • Estupinan (d, Brighton)
  • Jashari (c, Club Brugge)
  • De Winter (d, Genoa)
  • Athekame (d, Young Boys)
  • Okafor (a, Leeds)

cessioni

  • Kalulu (d, Juventus)
  • Pellegrino (d, Boca Juniors)
  • Reijnders (c, Manchester United)
  • Jovic (a, fc)
  • Walker (d, fp)
  • Sottil (a, fp)
  • Felix (a, fp)
  • Abraham (a, fp)
  • Camarda (a, Lecce)
  • Theo Hernandez (d, Al Hilal)
  • Sportiello (p, Atalanta)
  • Pobega (c, Bologna)
  • Vasquez (p, rescissione)
  • Emerson Royal (d, Flamengo)
  • Liberali (c, Catanzaro)
  • Terracciano (d, Cremonese)
  • Thiaw (d, Newcastle)
  • Lazetic (a, Aberdeen)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

NAPOLI

acquisti

  • Beukema (d, Bologna)
  • De Bruyne (a, Manchester City)
  • Lang (a, Psv)
  • Lucca (a, Udinese)
  • Marianucci (d, Empoli)
  • Cajuste (c, fp)
  • Cheddira (a, fp)
  • Milinkovic-Savic (p, Torino)
  • Gutierrez (d, Girona)

cessioni

  • Natan (d, Real Betis)
  • Gaetano (c, Cagliari)
  • Caprile (p, Cagliari)
  • Okafor (a, fp)
  • Billing (c, fp)
  • Scuffet (p, fp)
  • Rao (a, Bari)
  • Lindstrom (c, Wolfsburg)
  • Folorunsho (c, Cagliari)
  • Ngonge (a, Torino)
  • Zerbin (c, Cremonese)
  • Osimhen (a, Galatasaray)
  • Cajuste (c, Ipsiwich Town)
  • Simeone (a, Torino)
  • Raspadori (a, Atletico Madrid)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

PARMA

acquisti

  • Pellegrino (a, Velez)
  • Ordonez (c, Velez) già preso a gennaio 2025
  • Joujou (a, fp)
  • Ndiaye (d, Troyes)
  • Sorensen (c, Midtjylland)
  • Frigan (a, Westerlo)

cessioni

  • Cancellieri (a, fp)
  • Vogliacco (a, fp)
  • Bonny (a, Inter)
  • Mihaila (a, Caykur Rizerspor)
  • Sohm (c, Fiorentina)
  • Partipilo (a, Bari)
  • Kouda (c, Spezia)
  • Man (a, Psv)
  • Leoni (d, Liverpool)
  • Hainaut (d, Venezia)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

PISA

acquisti

  • Kandje Mbambi (d, Pisa)
  • Vural (c, Frosinone)
  • Lusuardi (d, Frosinone)
  • Mlakar (a, fp)
  • Bonfanti (p, fp)
  • Beruatto (d, fp)
  • Jevsenak (c, fp)
  • Lisandru Tramoni (a, fp)
  • Giacomo Maucci (c, svincolato)
  • Akinsanmiro (c, Inter)
  • Scuffet (p, Cagliari)
  • Denoon (d, Zurigo)
  • Aebischer (c, Bologna)
  • Cuadrado (d, svincolato)
  • Nzola (a, Fiorentina)

cessioni

  • Sernicola (d, fp)
  • Castellini (d, fp)
  • Solbakken (c, fp)
  • Abildgaard (c, fp)
  • Morutan (a, fp)
  • L. Tramoni (a, Zurigo)
  • Mlakar (a, Amiens)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

ROMA

acquisti

  • El Aynaoui (c, Lens)
  • Kone (c, Borussia M.)
  • Hermoso (d, fp)
  • Kumbulla (d, fp)
  • Ferguson (a, Brighton)
  • Zelezny (p, Juventus)
  • Wesley (d, Flamengo)
  • Vasquez (p, svincolato)
  • Ghilardi (d, Verona)

cessioni

  • Le Fee (c, Sunderland)
  • Dahl (d, Benfica)
  • Saelemaekers (c, fp)
  • Nelsson (d, fp)
  • Gorna-Douath (c, fp)
  • Abraham (a, Besiktas)
  • Pagano (c, Bari)
  • Shomurodov (a, Basaksehir)
  • Abdulhamid (d, Lens)
  • Solbakken (a, Nordsjaelland)
  • Kumbulla (d, Mallorca)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

SASSUOLO

acquisti

  • Muharemovic (d, Juventus Next Gen)
  • Pinamonti (a, fp)
  • Walukiewicz (d, Torino)
  • Turati (p, fp)
  • Alvarez (a, fp)
  • Tressoldi (d, fp)
  • Ceide (a, fp)
  • Antiste (a, fp)
  • Caligara (c, fp)
  • Ciervo (a, fp)
  • Kumi (c, fp)
  • D’Andrea (a, fp)
  • Russo (p, fp)
  • Fadera (c, Como)
  • Konè (c, Marsiglia)
  • Idzes (d, Venezia)
  • Candè (d, Venezia)

cessioni

  • Obiang (c, fc)
  • Ceide (a, Rosenborg)
  • Lovato (d, fp)
  • Moldovan (p, fp)
  • Mazzitelli (c, fp)
  • Verdi (c, fp)
  • Bonifazi (d, fp)
  • Velthuis (d, fp)
  • Kumi (c, Avellino)
  • D’Andrea (a, Avellino)
  • Laurienté (a, Sunderland)
  • Antiste (a, Rapid Vienna)
  • Nuamah (a, Catanzaro)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

TORINO

acquisti

  • Pedersen (d, Feyenoord)
  • Biraghi (d, Fiorentina)
  • Sazonov (d, fp)
  • Silva (c, fp)
  • Seck (a, fp)
  • Pellegri (a, fp)
  • Anjorin (c, Empoli)
  • Ismajli (d, svincolato)
  • Ngonge (a, Napoli)
  • Israel (p, Sporting)
  • Zakaria Aboukhlal (a, Tolosa)
  • Simeone (a, Napoli)

cessioni

  • Seck (a, Partizan Belgrado)
  • Dellavalle (d, Modena)
  • Elmas (c, fp)
  • Sosa (d, fp)
  • Salama (a, fp)
  • Ricci (c, Milan)
  • Silva (a, Padova)
  • Pellegri (a, Empoli)
  • Walukiewicz (d, Sassuolo)
  • Milinkovic-Savic (p, Napoli)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

UDINESE

acquisti

  • Bertola (d, svincolato)
  • Atta (c, Metz)
  • Bayo (a, fp)
  • Esteves (d, fp)
  • Camara (c, Montpellier)
  • Nunziante (p, Benevento)
  • Piotrowski (c, Ludogorets)
  • Goglichidze (d, Empoli)

cessioni

  • Perez (d, Atletico Madrid)
  • Samardzic (c, Atalanta)
  • Bijol (d, Leeds)
  • Abankwah (d, Watford)
  • Tourè (d, fp)
  • Semedo (d, Watford)
  • Ebosse (d, Verona)
  • Kjerrumgaard (a, Watford)
  • Piana (p, Monopoli)
  • Lucca (a, Napoli)
  • Esteves (d, Alverca)
  • Buta (d, Eibar)
  • Thauvin (a, Lens)
  • Lautaro Giannetti (d, Antalyaspor)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

VERONA

acquisti

  • Kastanos (c, Salernitana)
  • Niasse (c, Young Boys)
  • Sarr (a, Lione)
  • Bernede (c, Losanna)
  • Mitrovic (a, fp)
  • Henry (a, fp)
  • Gunter (d, fp)
  • Braaf (a, fp)
  • Kallon (a, fp)
  • Cruz (a, fp)
  • Lasagna (a, fp)
  • Giovane (a, svincolato)
  • Ebosse (d, Udinese)
  • Valentini (d, Fiorentina)
  • Yellu Santiago (c, svincolato)
  • Unai Nunez (d, Celta Vigo)
  • Bradaric (d, Salernitana)
  • Belghali (d, Mechelen)

cessioni

Coppola (d, Brighton)

Bradaric (d, fp)

Tengstedt (a, fp)

Daniliuc (d, fp)

Okou (a, fp)

Henry (a, Standard Liegi)

Praszelik (c, Cracovia)

Tavsan (a, Reggiana)

Calabrese (d, Carrarese)

Tchatchoua (d, Wolverhampto

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

Agosto 20, 2025
scritto daRedazione
Stadio Maradona , obiettivo 70mila spettatori

Agosto 20, 2025

