Coppa Italia, le partite del 17 agosto: il Frosinone passa a Monza, vince il Parma

I risultati,marcatori di Coppa Italia, i trentaduesimi di finale
Il nuovo Milan di Allegri Milan, suera i preliminare dei trwmntaduesimi di finle. A San Siro i Rossonero battono il Bari 2-0sfidando il Bari.
In Monza-Frosinone: i ciociari si qualificano ai sedicesimi di finale all’U-Power Stadium battono il Monza 1-0. Prossimo avvgresario per i gialloblu il Cagliari .
La doppietta di Pellegrino permette al Parma di superare il Pescara. Il Pisa battre ai calci di rigore ilCesena.
Di seguito i risultati delle quattro partite di oggi, domenica 17 agosto, con i tabellini e i rispettivi marcatori.
- MONZA-FROSINONE 0-1
- MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Brorsson (56′ Azzi), Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo (56′ Obiang), Birindelli (89′ Ravanelli); Colpani (65′ Ganvoula), Caprari (46′ Galazzi); Mota. All. Bianco
- FROSINONE (3-4-2-1): Sherri (83′ Palmisani); Calvani, Monterisi, Marchizza; Oyono, Calò, Koutsoupias, Masciangelo (74′ Bracaglia); Ghedjemis (75′ Zilli), Barcella (59′ Gelli); Raimondo (59′ Kvernadze). All. AlviniArbitro: Perenzoni
- Marcatori: 92′ Kvernadze
- Ammoniti: Izzo, Zilli
- Espulsi: Ganvoula al 101′
PARMA-PESCARA 2-0
Marcatori: 47′ e 65′ Pellegrino
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Valenti, Lovik; Delprato, Keita (62′ Estevez), Ordonez (89′ Plicco), Bernabé (62′ Sorensen), Valeri; Almqvist (79′ Frigan), Pellegrino (90′ Benedyczak). All. Cuesta
PESCARA (4-3-3): Desplanches; Letizia (86′ La Barba), Corbo, Giannini, Graziani (84′ Berardi); Dagasso, Valzania, Olzer; Merola (63′ Squizzato), Sgarbi (86′ Tonin), Cangiano (84′ Meazzi). All. Vivarini
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: Keita, Bernabè
CESENA-PISA 0-0 (1-2 dcr)
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti (34′ st Piacentini); Ciervo (38′ st Adamo), Bisoli (26′ st Francesconi), Berti (38′ st Berti), Bastoni, Frabotta; Blesa (26′ st Diao), Shpendi. All.: Mignani
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Aebischer (39′ st Hojholt), Marin (27′ st Akinsanmiro), Angori (39′ st Leris); Moreo (27′ st Nzola), Tramoni (27′ st Cuadrado); Lind. All.: Gilardino
Ammoniti: Zaro (C), Marin (P), Tramoni (P), Francesconi (C), Nzola (P)
Espulso: Calabresi (P)