Amichevoli, Napoli – Olympiacos 2-1. In gol Politano e Lucca. Per Lukaku si teme un lungo stop

I campioni d’Italia vanno in gol coin Politano e Lucca. Al 33′ Lukaku costretti asd uscire per un risentimento muscolare
La vigilia di ferragosto sorride al Napoli che vince l’ultima amichevole precampionato a Castel di Sangro. I campioni d’Italia battono 2-1 l’Olympiacos grazie ai gol di Politano (16′) solito splendido sinistro . Il raddoppio lo realizza Lucca (53′), entrato in campo al 33′ al posto di Lukaku , il belga costretto ad uscire dopo una conclusione per risentimento al quadricipite della coscia sinistra,l’azione parte da una grande gestione di pallone, uscita dal pressing e ripartenza: De Bruyne si fa poi metà campo, scarica a McTominay che mette dentro proprio per Lucca, bravo con una zampata a firmare il secondo gol di giornata.
Al 91′, Milinkovic-Savic esce fuori tempo permettendo a Chiquinho di beffaròo beffa con un pallonetto.
Tabellino
NAPOLI-OLYMPIACOS 2-1
NAPOLI (4-4-1-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (85′ Buongiorno), Olivera, Politano (80′ Spinazzola), Anguissa, Lobotka (76′ Gilmour), Mctominay, De Bruyne, Lukaku (32′ Lucca, 76′ Neres).
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Botis (46′ Paschalakis), Ortega, Pirola, Retsos, Costinha (46′ Strefezza), Scipioni (65′ Liatsikouras), Hezze, Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi.
Marcatori: 16′ Politano, 52′ Lucca, 91′ Ciquinho
Arbitro: Dionisi
Ammoniti: El Kaabi, De Bruyne, Hezze