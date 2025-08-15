Amichevoli, Napoli – Olympiacos 2-1. In gol Politano e Lucca. Per Lukaku si teme un lungo stop

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 15, 2025
scritto daRedazione

I campioni d’Italia vanno in gol coin Politano e Lucca. Al 33′ Lukaku costretti asd uscire per un risentimento muscolare

La vigilia di ferragosto sorride al Napoli che vince l’ultima amichevole precampionato a Castel di Sangro. I campioni d’Italia battono 2-1 l’Olympiacos grazie ai gol di Politano (16′) solito splendido sinistro . Il raddoppio lo realizza Lucca (53′), entrato in campo al 33′ al posto di Lukaku , il belga costretto ad uscire dopo una conclusione per risentimento al quadricipite della coscia sinistra,l’azione parte da una grande gestione di pallone, uscita dal pressing e ripartenza: De Bruyne si fa poi metà campo, scarica a McTominay che mette dentro proprio per Lucca, bravo con una zampata a firmare il secondo gol di giornata.

Al 91′, Milinkovic-Savic esce fuori tempo permettendo a Chiquinho di beffaròo beffa con un pallonetto.

Tabellino

NAPOLI-OLYMPIACOS 2-1

NAPOLI (4-4-1-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (85′ Buongiorno), Olivera, Politano (80′ Spinazzola), Anguissa, Lobotka (76′ Gilmour), Mctominay, De Bruyne, Lukaku (32′ Lucca, 76′ Neres).

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Botis (46′ Paschalakis), Ortega, Pirola, Retsos, Costinha (46′ Strefezza), Scipioni (65′ Liatsikouras), Hezze, Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi.

Marcatori: 16′ Politano, 52′ Lucca, 91′ Ciquinho

Arbitro: Dionisi 

Ammoniti: El Kaabi, De Bruyne, Hezze

Agosto 15, 2025
scritto daRedazione
