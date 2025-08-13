Amichevoli, Monza-Inter 2-2 . Ai rigori Thuram regala la vittoria ai nerazzurri

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 13, 2025
scritto daRedazione

Continuano i successi in precampionato dell’Inter, che All’U-Power Stadium l’Inter batte il Monza ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

I brianzoli passano al 32′ con Ciurria, ma l’autogol di Birindelli nel recupero del primo tempo e la deviazione sotto porta di Esposito (52′) regalano il vantaggio agli uomini di Chivu, che però vengono puniti all’89’ da Azzi. Si vai ai rigori e l’errore decisivo è di Sardo, con Thuram che firma la vittoria.

IL TABELLINO

MONZA-INTER 5-7 dcr (2-2 al 90′)
Marcatori: 32′ Ciurria (M), 46′ aut. Birindelli (M), 52′ Esposito (I), 89′ Azzi (M)
Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota.
Inter (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, C. Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito.

La sequenza dei rigori
Monza: Obiang gol, Galazzi gol, Ganvoula gol, Sardo parata
Inter: Lautaro gol, Bastoni gol, Barella gol, Acerbi gol, Thuram gol

Agosto 13, 2025
scritto daRedazione
