Amichevoli, Monaco – Inter 1-2

Espulso Chalanoglu . Inter in dieci con Bonny e Lautaro ribaltano il risultato.

Vittoria importante che fa morale in vista dell’inizio ufficiale della stagione per l’Inter di Chivu che allo Stade Louis II si è imposta 2-1 in rimonta sul Monaco. Espulso Calhanoglu al 35′ per somma di ammonizioni, i nerazzurri . sotto 1-0 graziw al gol di Akliouke dopo meno di due minuti di gioco. Mella rirpesa a 61′ çLautaro pareggia i conti , l’argentino servito ij profondità da Bastoni . All’80ì Bonny ha recuperato palla a metà campo involandosi verso la porta di Hradecky e la rete del definitivo 2-1.

IL TABELLINO

MONACO-INTER 1-2

Marcatori: 2′ Akliouche (M), 15′ st Martinez (I), 35′ st Bonny (I)

MONACO (4-4-2): Hradecky; Singo, Vanderson, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All. Hutter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

