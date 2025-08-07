Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Betis - Como 2-3
Calciomercato – Serie A , il tabellone

Agosto 7, 2025
scritto daRedazione

Tiene banco la vicenda di Lookmann, l’attaccante dell’Atalanta che intende essere ceduto all’Inter. Due importanti trasferimenti: Nzola , attaccanate dalla Fiorentina al Pisa e Giovanni Simeone dal Napoli al Torino. Ecco il tabellone aggioirnato , acquisti e cessioni , sessione esticìva caliomercato 2025-2026.

Atalanta

acquisti

  • Samardzic (c, Udinese)
  • Brescianini (c, Frosinone)
  • Koussounou (d, Bayer Leverkusen)
  • Bakker (d, fp)
  • Bonfanti (d, fp)
  • Cittadini (d, fp)
  • Godfrey (d, fp)
  • El Bilal Tourè (a, fp)
  • Ahanor (d, Genoa)
  • Sulemana (a, Southampton)
  • Sportiello (p, Milan)

cessioni

  • Retegui (a, Al-Qadsiah)
  • Ruggeri (d, Atletico Madrid)
  • Toloi (d, fc)
  • Rui Patricio (p, fc)
  • Musso (p, Atletico Madrid)
  • Adopo (c, Cagliari)
  • Piccoli (c, Cagliari)
  • Posch (d, fp)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

BOLOGNA

acquisti

  • Bernardeschi (a, svincolato)
  • Casale (d, Lazio)
  • Urbanski (c, fp)
  • Karlsson (a, fp)
  • Raimondo (a, fp)
  • Ilic (d, fp)
  • Corazza (d, fp)
  • Posch (d, fp)
  • Gillier (p, parametro zero)
  • Vitik (d, Sparta Praga)
  • Immobile (a, parametro zero)
  • Pobega (c, Milan)

cessioni

  • Calabria (d, fp)
  • Pedrola (c, fp)
  • Bagnolini (p, prestito)
  • Gillier (p, Montreal)
  • Amey (d, Pianese)
  • Raimondo (a, Frosinone)
  • Ndoye (a, Nottingham Forest)
  • El Azzouzi (c, Auxerre)
  • Erlic (d, Midtjylland)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

Cagliari

acquisti

  • Gaetano (c, Napoli)
  • Caprile (p, Napoli)
  • Piccoli (a, Atalanta)
  • Adopo (c, Atalanta)
  • Rog (c, fp)
  • Radunovic (p, fp)
  • Wieteska (d, fp)
  • Prelec (a, fp)
  • Veroli (d, fp)
  • Idrissi (d, fp)
  • Di Pardo (d, fp)
  • Borrelli (a, svincolato)
  • Folorunsho (c, Napoli)
  • Mazzitelli (c, Como)
  • Kilicsoy (a, Besiktas)

cessioni

  • Hatzidiakos (d, Copenhagen)
  • Coman (a, fp)
  • Augello (d, fc)
  • Viola (c, fc)
  • Palomino (d, fc)
  • Jankto (c, fc)
  • Makoumbou (c, Samsunspor)
  • Sherri (p, Frosinone)
  • Scuffet (p, Pisa)
  • Marin (c, Aek Atene)
  • Wieteska (d, Kocaelispor)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

COMO

acquisti

  • Van Der Brempt (d, Salisburgo)
  • Alex Valle (d, Barcellona)
  • Baturina (a, Dinamo Zagabria)
  • Belotti (a, fp)
  • Ballet (a, fp)
  • Sala (d, fp)
  • Cerri (a, fp)
  • Verdi (c, fp)
  • Curto (d, fp)
  • Kovacik (d, fp)
  • Abildgaard (c, fp)
  • Jesus Rodriguez (a, Betis Siviglia)
  • Addai (a, Az Alkmaar)
  • Kuhn (a, Celtic)
  • Perrone (c, Manchester City)
  • Jacobo Ramon (d, Real Madrid)
  • Menke (p, Internacional Porto Alegre)

cessioni

  • Ikonè (a, fp)
  • Rispoli (c, Catanzaro)
  • Curto (d, Empoli)
  • Audero (p, Cremonese)
  • Fadera (c, Sassuolo)
  • Strefezza (a, Olympiacos)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

CREMONESE

acquisti

  • Vandeputte (c, Catanzaro) riscatto
  • Okereke (a, fp)
  • Afena-Gyan (a, fp)
  • Sernicola (d, fp)
  • Quagliata (d, fp)
  • Floriani Mussolini (d, Lazio)
  • Nava (p, Milan)
  • Grassi (c, Empoli)
  • Pezzella (d, Empoli)
  • Audero (p, Como)
  • Zerbin (c, Napoli)
  • Baschirotto (d, Lecce)

cessioni

  • Falletti (c, Mantova)
  • Zunno (a, Crotone)
  • Antov (d, fp)
  • Drago (p, fp)
  • Gelli (c, fp)
  • Jungdal (p, Westerlo)
  • Lochoshvili (d, Norimberga)
  • Duca (d, Giana Erminio)
  • Fulignati (p, Empoli)
  • Quagliata (d, Deportivo La Coruna)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

FIORENTINA

acquisti

  • Viti (d, Nizza)
  • Fazzini (c, Empoli)
  • Dzeko (a, svincolato)
  • Fagioli (c, Juventus)
  • Gosens (d, Union Berlino)
  • Gudmundsson (a, Genoa)
  • Sottil (a, fp)
  • Fortini (d, fp)
  • Kouamè (a, fp)
  • Bianco (c, fp)
  • Valentini (d, fp)
  • Amatucci (c, fp)
  • Brekalo (a, fp)
  • Infantino (c, fp)
  • Christensen (p, fp)
  • Ikonè (a, fp)
  • Barak (c, fp)
  • Nzola (a, fp)
  • Sabiri (c, fp)
  • Kospo (d, Barcellona)
  • Lezzerini (p, svincolato)
  • Sohm (c, Parma)

cessioni

  • Kayode (d, Brentford)
  • Nico Gonzalez (a, Juventus)
  • Biraghi (d, Torino)
  • Cataldi (c, fp)
  • Folorunsho (c, fp)
  • Colpani (a, fp)
  • Zaniolo (a, fp)
  • Moreno (d, Levante)
  • Di Stefano (a, Carrarese)
  • Rubino (c, Carrarese)
  • Lucchesi (d, Monza)
  • Terracciano (p, Milan)
  • .Nzola (a, Pisa)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

GENOA

acquisti

  • Stanciu (c, Damac)
  • Gronbaek (c, Rennes)
  • Kumer Celik (d, NS Mura)
  • Vogliacco (d, fp)
  • Marcandalli (d, fp)
  • Bohinen (c, fp)
  • Valentin Carboni (a, Inter)
  • Colombo (a, Milan)
  • Ostigard (d, Rennes)

cessioni

  • Badelj (c, fc)
  • Gudmundsson (a, riscatto Fiorentina)
  • Zanoli (d, fp)
  • Pinamonti (a, fp)
  • Siegrist (p, fp)
  • Miretti (c, fp)
  • Cornet (a, fp)
  • Onana (c, fp)
  • Kassa (c, fp)
  • Ahanor (d, Atalanta)
  • Aramu (c, rescissione)
  • Yalcin (a, rescissione)
  • Bani (d, Palermo)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

INTER

acquisti

  • Sucic (c, Dinamo Zagabria)
  • Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia)
  • Zalewski (c, Roma)
  • Palacios (d, fp)
  • Salcedo (a, fp)
  • Sebastiano Esposito (a, fp)
  • Pio Esposito (a, fp)
  • Bonny (a, Parma)

cessioni

  • Correa (a, Botafogo)
  • Stankovic (p, Venezia)
  • Arnautovic (a, fc)
  • F. Carboni (d, Empoli)
  • Valentin Carboni (a, Genoa)
  • Akinsanmiro (c, Pisa)
  • A. Stankovic (c, Club Brugge)
  • Buchanan (d, Villarreal)
  • Di Maggio (c, Padova)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

JUVENTUS

acquisti

  • Kalulu (d, Milan)
  • Kelly (d, Newcastle)
  • Di Gregorio (p, Monza)
  • Nico Gonzalez (a, Fiorentina)
  • Rugani (d, fp)
  • Kostic (c, fp)
  • Miretti (c, fp)
  • Tiago Djalo (d, fp)
  • Arhur (c, fp)
  • Facundo Gonzalez (d, fp)
  • Gori (p, fp)
  • David (a, svincolato)
  • Conceicao (a, Porto)
  • Joao Mario (d, Porto)

cessioni

  • Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
  • Fagioli (c, Fiorentina)
  • Veiga (d, fp)
  • Kolo Muani (a, fp)
  • Mbangula (a, Werder Brema)
  • Alberto Costa (d, Porto)
  • Weah (d, Marsiglia)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

LAZIO

acquisti

  • Tavares (d, Arsenal)
  • Dele Bashiru (c, Haytaspor)
  • Pellegrini (d, Juventus)
  • Rovella (c, Juventus)
  • Floriani Mussolini (d, fp)
  • Cataldi (c, fp)
  • Cancellieri (a, fp)
  • Gigot (d, Marsiglia)

cessioni

  • Casale (d, Bologna)
  • Marcos Antonio (c, San Paolo)
  • Tchaouna (a, Burnley)
  • Artistico (a, Spezia)
  • Floriani Mussolini (d, Cremonese)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

LECCE

acquisti

  • Perez (d, Curicò Unido)
  • Kouassi (d, Stade Lavallois)
  • Maleh (c, fp)
  • Pablo Rodriguez (a, fp)
  • Oudin (c, fp)
  • Faticanti (c, fp)
  • Camarda (a, Milan)
  • Ndaba (d, Kilmarnock)

cessioni

  • Sala (d, fp)
  • Karlsson (a, fp)
  • Bleve (p, Carrarese)
  • Rodriguez (a, Lech Poznan)
  • McJannet (c, Ternana)
  • Burnete (a, Juve Stabia)
  • Baschirotto (d, Cremonese)
  • Faticanti (c, Juventus Next Gen)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

MILAN

acquisti

  • Saelemaekers (c, fp)
  • Adli (c, fp)
  • Okafor (a, fp)
  • Zeroli (c, fp)
  • Colombo (a, fp)
  • Bennacer (c, fp)
  • Ricci (c, Torino)
  • Modric (c, svincolato)
  • Terracciano (p, Fiorentina)
  • Estupinan (d, Brighton)
  • Jashari (c, Club Brugge)

cessioni

  • Kalulu (d, Juventus)
  • Pellegrino (d, Boca Juniors)
  • Reijnders (c, Manchester United)
  • Jovic (a, fc)
  • Walker (d, fp)
  • Sottil (a, fp)
  • Felix (a, fp)
  • Abraham (a, fp)
  • Camarda (a, Lecce)
  • Theo Hernandez (d, Al Hilal)
  • Sportiello (p, Atalanta)
  • Pobega (c, Bologna)
  • Vasquez (p, rescissione)
  • Emerson Royal (d, Flamengo)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

NAPOLI

acquisti

  • Beukema (d, Bologna)
  • De Bruyne (a, Manchester City)
  • Lang (a, Psv)
  • Lucca (a, Udinese)
  • Marianucci (d, Empoli)
  • Cajuste (c, fp)
  • Cheddira (a, fp)
  • Milinkovic-Savic (p, Torino)

cessioni

  • Natan (d, Real Betis)
  • Gaetano (c, Cagliari)
  • Caprile (p, Cagliari)
  • Okafor (a, fp)
  • Billing (c, fp)
  • Scuffet (p, fp)
  • Rao (a, Bari)
  • Lindstrom (c, Wolfsburg)
  • Folorunsho (c, Cagliari)
  • Ngonge (a, Torino)
  • Zerbin (c, Cremonese)
  • Osimhen (a, Galatasaray)
  • .Simeone (a. Torino)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

PARMA

acquisti

  • Pellegrino (a, Velez)
  • Ordonez (c, Velez) già preso a gennaio 2025
  • Kouda (c, fp)
  • Joujou (a, fp)
  • Ndiaye (d, Troyes)

cessioni

  • Cancellieri (a, fp)
  • Vogliacco (a, fp)
  • Bonny (a, Inter)
  • Mihaila (a, Caykur Rizerspor)
  • Sohm (c, Fiorentina)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

PISA

acquisti

  • Kandje Mbambi (d, Pisa)
  • Vural (c, Frosinone)
  • Lusuardi (d, Frosinone)
  • Mlakar (a, fp)
  • Bonfanti (p, fp)
  • Beruatto (d, fp)
  • Jevsenak (c, fp)
  • Lisandru Tramoni (a, fp)
  • Giacomo Maucci (c, svincolato)
  • Akinsanmiro (c, Inter)
  • Scuffet (p, Cagliari)
  • Denoon (d, Zurigo)
  • Aebischer (c, Bologna)
  • Cuadrado (d, svincolato)
  • .Nzola (a, Fiorentina)

cessioni

  • Sernicola (d, fp)
  • Castellini (d, fp)
  • Solbakken (c, fp)
  • Abildgaard (c, fp)
  • Morutan (a, fp)
  • L. Tramoni (a, Zurigo)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

ROMA

acquisti

  • El Aynaoui (c, Lens)
  • Kone (c, Borussia M.)
  • Hermoso (d, fp)
  • Kumbulla (d, fp)
  • Ferguson (a, Brighton)
  • Zelezny (p, Juventus)
  • Wesley (d, Flamengo)
  • Vasquez (p, svincolato)

cessioni

  • Le Fee (c, Sunderland)
  • Dahl (d, Benfica)
  • Saelemaekers (c, fp)
  • Nelsson (d, fp)
  • Gorna-Douath (c, fp)
  • Abraham (a, Besiktas)
  • Pagano (c, Bari)
  • Shomurodov (a, Basaksehir)
  • Abdulhamid (d, Lens)
  • Solbakken (a, Nordsjaelland)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

SASSUOLO

acquisti

  • Muharemovic (d, Juventus Next Gen)
  • Pinamonti (a, fp)
  • Walukiewicz (d, Torino)
  • Turati (p, fp)
  • Alvarez (a, fp)
  • Tressoldi (d, fp)
  • Ceide (a, fp)
  • Antiste (a, fp)
  • Caligara (c, fp)
  • Ciervo (a, fp)
  • Kumi (c, fp)
  • D’Andrea (a, fp)
  • Russo (p, fp)
  • Fadera (c, Como)
  • Konè (c, Marsiglia)

cessioni

  • Obiang (c, fc)
  • Ceide (a, Rosenborg)
  • Lovato (d, fp)
  • Moldovan (p, fp)
  • Mazzitelli (c, fp)
  • Verdi (c, fp)
  • Bonifazi (d, fp)
  • Velthuis (d, fp)
  • Kumi (c, Avellino)
  • D’Andrea (a, Avellino)
  • Laurienté (a, Sunderland)
  • Antiste (a, Rapid Vienna)
  • Nuamah (a, Catanzaro)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

TORINO

acquisti

  • Pedersen (d, Feyenoord)
  • Biraghi (d, Fiorentina)
  • Sazonov (d, fp)
  • Silva (c, fp)
  • Seck (a, fp)
  • Pellegri (a, fp)
  • Anjorin (c, Empoli)
  • Ismajli (d, svincolato)
  • Ngonge (a, Napoli)
  • Israel (p, Sporting)
  • Zakaria Aboukhlal (a, Tolosa
  • .Simeone (,. Napoli)

cessioni

  • Seck (a, Partizan Belgrado)
  • Dellavalle (d, Modena)
  • Elmas (c, fp)
  • Sosa (d, fp)
  • Salama (a, fp)
  • Ricci (c, Milan)
  • Silva (a, Padova)
  • Pellegri (a, Empoli)
  • Walukiewicz (d, Sassuolo)
  • Milinkovic-Savic (p, Napoli)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

UDINESE

acquisti

  • Bertola (d, svincolato)
  • Atta (c, Metz)
  • Bayo (a, fp)
  • Esteves (d, fp)
  • Camara (c, Montpellier)
  • Nunziante (p, Benevento)
  • Piotrowski (c, Ludogorets)
  • Goglichidze (d, Empoli)

cessioni

  • Perez (d, Atletico Madrid)
  • Samardzic (c, Atalanta)
  • Bijol (d, Leeds)
  • Abankwah (d, Watford)
  • Tourè (d, fp)
  • Semedo (d, Watford)
  • Ebosse (d, Verona)
  • Kjerrumgaard (a, Watford)
  • Piana (p, Monopoli)
  • Lucca (a, Napoli)
  • Esteves (d, Alverca)
  • Buta (d, Eibar)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

VERONA

acquisti

  • Kastanos (c, Salernitana)
  • Niasse (c, Young Boys)
  • Sarr (a, Lione)
  • Bernede (c, Losanna)
  • Mitrovic (a, fp)
  • Henry (a, fp)
  • Gunter (d, fp)
  • Braaf (a, fp)
  • Kallon (a, fp)
  • Cruz (a, fp)
  • Lasagna (a, fp)
  • Giovane (a, svincolato)
  • Ebosse (d, Udinese)
  • Valentini (d, Fiorentina)
  • Yellu Santiago (c, svincolato)
  • Unai Nunez (d, Celta Vigo)
  • Bradaric (d, Salernitana)

cessioni

  • Coppola (d, Brighton)
  • Bradaric (d, fp)
  • Tengstedt (a, fp)
  • Daniliuc (d, fp)
  • Okou (a, fp)
  • Henry (a, Standard Liegi)
  • Praszelik (c, Cracovia)
  • Tavsan (a, Reggiana)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

Agosto 7, 2025
scritto daRedazione
Amichevole: Betis - Como 2-3

Agosto 7, 2025

