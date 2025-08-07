Calciomercato – Serie A , il tabellone

Tiene banco la vicenda di Lookmann, l’attaccante dell’Atalanta che intende essere ceduto all’Inter. Due importanti trasferimenti: Nzola , attaccanate dalla Fiorentina al Pisa e Giovanni Simeone dal Napoli al Torino. Ecco il tabellone aggioirnato , acquisti e cessioni , sessione esticìva caliomercato 2025-2026.
Atalanta
acquisti
- Samardzic (c, Udinese)
- Brescianini (c, Frosinone)
- Koussounou (d, Bayer Leverkusen)
- Bakker (d, fp)
- Bonfanti (d, fp)
- Cittadini (d, fp)
- Godfrey (d, fp)
- El Bilal Tourè (a, fp)
- Ahanor (d, Genoa)
- Sulemana (a, Southampton)
- Sportiello (p, Milan)
cessioni
- Retegui (a, Al-Qadsiah)
- Ruggeri (d, Atletico Madrid)
- Toloi (d, fc)
- Rui Patricio (p, fc)
- Musso (p, Atletico Madrid)
- Adopo (c, Cagliari)
- Piccoli (c, Cagliari)
- Posch (d, fp)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
BOLOGNA
acquisti
- Bernardeschi (a, svincolato)
- Casale (d, Lazio)
- Urbanski (c, fp)
- Karlsson (a, fp)
- Raimondo (a, fp)
- Ilic (d, fp)
- Corazza (d, fp)
- Posch (d, fp)
- Gillier (p, parametro zero)
- Vitik (d, Sparta Praga)
- Immobile (a, parametro zero)
- Pobega (c, Milan)
cessioni
- Calabria (d, fp)
- Pedrola (c, fp)
- Bagnolini (p, prestito)
- Gillier (p, Montreal)
- Amey (d, Pianese)
- Raimondo (a, Frosinone)
- Ndoye (a, Nottingham Forest)
- El Azzouzi (c, Auxerre)
- Erlic (d, Midtjylland)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
Cagliari
acquisti
- Gaetano (c, Napoli)
- Caprile (p, Napoli)
- Piccoli (a, Atalanta)
- Adopo (c, Atalanta)
- Rog (c, fp)
- Radunovic (p, fp)
- Wieteska (d, fp)
- Prelec (a, fp)
- Veroli (d, fp)
- Idrissi (d, fp)
- Di Pardo (d, fp)
- Borrelli (a, svincolato)
- Folorunsho (c, Napoli)
- Mazzitelli (c, Como)
- Kilicsoy (a, Besiktas)
cessioni
- Hatzidiakos (d, Copenhagen)
- Coman (a, fp)
- Augello (d, fc)
- Viola (c, fc)
- Palomino (d, fc)
- Jankto (c, fc)
- Makoumbou (c, Samsunspor)
- Sherri (p, Frosinone)
- Scuffet (p, Pisa)
- Marin (c, Aek Atene)
- Wieteska (d, Kocaelispor)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
COMO
acquisti
- Van Der Brempt (d, Salisburgo)
- Alex Valle (d, Barcellona)
- Baturina (a, Dinamo Zagabria)
- Belotti (a, fp)
- Ballet (a, fp)
- Sala (d, fp)
- Cerri (a, fp)
- Verdi (c, fp)
- Curto (d, fp)
- Kovacik (d, fp)
- Abildgaard (c, fp)
- Jesus Rodriguez (a, Betis Siviglia)
- Addai (a, Az Alkmaar)
- Kuhn (a, Celtic)
- Perrone (c, Manchester City)
- Jacobo Ramon (d, Real Madrid)
- Menke (p, Internacional Porto Alegre)
cessioni
- Ikonè (a, fp)
- Rispoli (c, Catanzaro)
- Curto (d, Empoli)
- Audero (p, Cremonese)
- Fadera (c, Sassuolo)
- Strefezza (a, Olympiacos)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
CREMONESE
acquisti
- Vandeputte (c, Catanzaro) riscatto
- Okereke (a, fp)
- Afena-Gyan (a, fp)
- Sernicola (d, fp)
- Quagliata (d, fp)
- Floriani Mussolini (d, Lazio)
- Nava (p, Milan)
- Grassi (c, Empoli)
- Pezzella (d, Empoli)
- Audero (p, Como)
- Zerbin (c, Napoli)
- Baschirotto (d, Lecce)
cessioni
- Falletti (c, Mantova)
- Zunno (a, Crotone)
- Antov (d, fp)
- Drago (p, fp)
- Gelli (c, fp)
- Jungdal (p, Westerlo)
- Lochoshvili (d, Norimberga)
- Duca (d, Giana Erminio)
- Fulignati (p, Empoli)
- Quagliata (d, Deportivo La Coruna)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
FIORENTINA
acquisti
- Viti (d, Nizza)
- Fazzini (c, Empoli)
- Dzeko (a, svincolato)
- Fagioli (c, Juventus)
- Gosens (d, Union Berlino)
- Gudmundsson (a, Genoa)
- Sottil (a, fp)
- Fortini (d, fp)
- Kouamè (a, fp)
- Bianco (c, fp)
- Valentini (d, fp)
- Amatucci (c, fp)
- Brekalo (a, fp)
- Infantino (c, fp)
- Christensen (p, fp)
- Ikonè (a, fp)
- Barak (c, fp)
- Nzola (a, fp)
- Sabiri (c, fp)
- Kospo (d, Barcellona)
- Lezzerini (p, svincolato)
- Sohm (c, Parma)
cessioni
- Kayode (d, Brentford)
- Nico Gonzalez (a, Juventus)
- Biraghi (d, Torino)
- Cataldi (c, fp)
- Folorunsho (c, fp)
- Colpani (a, fp)
- Zaniolo (a, fp)
- Moreno (d, Levante)
- Di Stefano (a, Carrarese)
- Rubino (c, Carrarese)
- Lucchesi (d, Monza)
- Terracciano (p, Milan)
- .Nzola (a, Pisa)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
GENOA
acquisti
- Stanciu (c, Damac)
- Gronbaek (c, Rennes)
- Kumer Celik (d, NS Mura)
- Vogliacco (d, fp)
- Marcandalli (d, fp)
- Bohinen (c, fp)
- Valentin Carboni (a, Inter)
- Colombo (a, Milan)
- Ostigard (d, Rennes)
cessioni
- Badelj (c, fc)
- Gudmundsson (a, riscatto Fiorentina)
- Zanoli (d, fp)
- Pinamonti (a, fp)
- Siegrist (p, fp)
- Miretti (c, fp)
- Cornet (a, fp)
- Onana (c, fp)
- Kassa (c, fp)
- Ahanor (d, Atalanta)
- Aramu (c, rescissione)
- Yalcin (a, rescissione)
- Bani (d, Palermo)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
INTER
acquisti
- Sucic (c, Dinamo Zagabria)
- Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia)
- Zalewski (c, Roma)
- Palacios (d, fp)
- Salcedo (a, fp)
- Sebastiano Esposito (a, fp)
- Pio Esposito (a, fp)
- Bonny (a, Parma)
cessioni
- Correa (a, Botafogo)
- Stankovic (p, Venezia)
- Arnautovic (a, fc)
- F. Carboni (d, Empoli)
- Valentin Carboni (a, Genoa)
- Akinsanmiro (c, Pisa)
- A. Stankovic (c, Club Brugge)
- Buchanan (d, Villarreal)
- Di Maggio (c, Padova)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
JUVENTUS
acquisti
- Kalulu (d, Milan)
- Kelly (d, Newcastle)
- Di Gregorio (p, Monza)
- Nico Gonzalez (a, Fiorentina)
- Rugani (d, fp)
- Kostic (c, fp)
- Miretti (c, fp)
- Tiago Djalo (d, fp)
- Arhur (c, fp)
- Facundo Gonzalez (d, fp)
- Gori (p, fp)
- David (a, svincolato)
- Conceicao (a, Porto)
- Joao Mario (d, Porto)
cessioni
- Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
- Fagioli (c, Fiorentina)
- Veiga (d, fp)
- Kolo Muani (a, fp)
- Mbangula (a, Werder Brema)
- Alberto Costa (d, Porto)
- Weah (d, Marsiglia)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
LAZIO
acquisti
- Tavares (d, Arsenal)
- Dele Bashiru (c, Haytaspor)
- Pellegrini (d, Juventus)
- Rovella (c, Juventus)
- Floriani Mussolini (d, fp)
- Cataldi (c, fp)
- Cancellieri (a, fp)
- Gigot (d, Marsiglia)
cessioni
- Casale (d, Bologna)
- Marcos Antonio (c, San Paolo)
- Tchaouna (a, Burnley)
- Artistico (a, Spezia)
- Floriani Mussolini (d, Cremonese)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
LECCE
acquisti
- Perez (d, Curicò Unido)
- Kouassi (d, Stade Lavallois)
- Maleh (c, fp)
- Pablo Rodriguez (a, fp)
- Oudin (c, fp)
- Faticanti (c, fp)
- Camarda (a, Milan)
- Ndaba (d, Kilmarnock)
cessioni
- Sala (d, fp)
- Karlsson (a, fp)
- Bleve (p, Carrarese)
- Rodriguez (a, Lech Poznan)
- McJannet (c, Ternana)
- Burnete (a, Juve Stabia)
- Baschirotto (d, Cremonese)
- Faticanti (c, Juventus Next Gen)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
MILAN
acquisti
- Saelemaekers (c, fp)
- Adli (c, fp)
- Okafor (a, fp)
- Zeroli (c, fp)
- Colombo (a, fp)
- Bennacer (c, fp)
- Ricci (c, Torino)
- Modric (c, svincolato)
- Terracciano (p, Fiorentina)
- Estupinan (d, Brighton)
- Jashari (c, Club Brugge)
cessioni
- Kalulu (d, Juventus)
- Pellegrino (d, Boca Juniors)
- Reijnders (c, Manchester United)
- Jovic (a, fc)
- Walker (d, fp)
- Sottil (a, fp)
- Felix (a, fp)
- Abraham (a, fp)
- Camarda (a, Lecce)
- Theo Hernandez (d, Al Hilal)
- Sportiello (p, Atalanta)
- Pobega (c, Bologna)
- Vasquez (p, rescissione)
- Emerson Royal (d, Flamengo)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
NAPOLI
acquisti
- Beukema (d, Bologna)
- De Bruyne (a, Manchester City)
- Lang (a, Psv)
- Lucca (a, Udinese)
- Marianucci (d, Empoli)
- Cajuste (c, fp)
- Cheddira (a, fp)
- Milinkovic-Savic (p, Torino)
cessioni
- Natan (d, Real Betis)
- Gaetano (c, Cagliari)
- Caprile (p, Cagliari)
- Okafor (a, fp)
- Billing (c, fp)
- Scuffet (p, fp)
- Rao (a, Bari)
- Lindstrom (c, Wolfsburg)
- Folorunsho (c, Cagliari)
- Ngonge (a, Torino)
- Zerbin (c, Cremonese)
- Osimhen (a, Galatasaray)
- .Simeone (a. Torino)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
PARMA
acquisti
- Pellegrino (a, Velez)
- Ordonez (c, Velez) già preso a gennaio 2025
- Kouda (c, fp)
- Joujou (a, fp)
- Ndiaye (d, Troyes)
cessioni
- Cancellieri (a, fp)
- Vogliacco (a, fp)
- Bonny (a, Inter)
- Mihaila (a, Caykur Rizerspor)
- Sohm (c, Fiorentina)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
PISA
acquisti
- Kandje Mbambi (d, Pisa)
- Vural (c, Frosinone)
- Lusuardi (d, Frosinone)
- Mlakar (a, fp)
- Bonfanti (p, fp)
- Beruatto (d, fp)
- Jevsenak (c, fp)
- Lisandru Tramoni (a, fp)
- Giacomo Maucci (c, svincolato)
- Akinsanmiro (c, Inter)
- Scuffet (p, Cagliari)
- Denoon (d, Zurigo)
- Aebischer (c, Bologna)
- Cuadrado (d, svincolato)
- .Nzola (a, Fiorentina)
cessioni
- Sernicola (d, fp)
- Castellini (d, fp)
- Solbakken (c, fp)
- Abildgaard (c, fp)
- Morutan (a, fp)
- L. Tramoni (a, Zurigo)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
ROMA
acquisti
- El Aynaoui (c, Lens)
- Kone (c, Borussia M.)
- Hermoso (d, fp)
- Kumbulla (d, fp)
- Ferguson (a, Brighton)
- Zelezny (p, Juventus)
- Wesley (d, Flamengo)
- Vasquez (p, svincolato)
cessioni
- Le Fee (c, Sunderland)
- Dahl (d, Benfica)
- Saelemaekers (c, fp)
- Nelsson (d, fp)
- Gorna-Douath (c, fp)
- Abraham (a, Besiktas)
- Pagano (c, Bari)
- Shomurodov (a, Basaksehir)
- Abdulhamid (d, Lens)
- Solbakken (a, Nordsjaelland)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
SASSUOLO
acquisti
- Muharemovic (d, Juventus Next Gen)
- Pinamonti (a, fp)
- Walukiewicz (d, Torino)
- Turati (p, fp)
- Alvarez (a, fp)
- Tressoldi (d, fp)
- Ceide (a, fp)
- Antiste (a, fp)
- Caligara (c, fp)
- Ciervo (a, fp)
- Kumi (c, fp)
- D’Andrea (a, fp)
- Russo (p, fp)
- Fadera (c, Como)
- Konè (c, Marsiglia)
cessioni
- Obiang (c, fc)
- Ceide (a, Rosenborg)
- Lovato (d, fp)
- Moldovan (p, fp)
- Mazzitelli (c, fp)
- Verdi (c, fp)
- Bonifazi (d, fp)
- Velthuis (d, fp)
- Kumi (c, Avellino)
- D’Andrea (a, Avellino)
- Laurienté (a, Sunderland)
- Antiste (a, Rapid Vienna)
- Nuamah (a, Catanzaro)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
TORINO
acquisti
- Pedersen (d, Feyenoord)
- Biraghi (d, Fiorentina)
- Sazonov (d, fp)
- Silva (c, fp)
- Seck (a, fp)
- Pellegri (a, fp)
- Anjorin (c, Empoli)
- Ismajli (d, svincolato)
- Ngonge (a, Napoli)
- Israel (p, Sporting)
- Zakaria Aboukhlal (a, Tolosa
- .Simeone (,. Napoli)
cessioni
- Seck (a, Partizan Belgrado)
- Dellavalle (d, Modena)
- Elmas (c, fp)
- Sosa (d, fp)
- Salama (a, fp)
- Ricci (c, Milan)
- Silva (a, Padova)
- Pellegri (a, Empoli)
- Walukiewicz (d, Sassuolo)
- Milinkovic-Savic (p, Napoli)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
UDINESE
acquisti
- Bertola (d, svincolato)
- Atta (c, Metz)
- Bayo (a, fp)
- Esteves (d, fp)
- Camara (c, Montpellier)
- Nunziante (p, Benevento)
- Piotrowski (c, Ludogorets)
- Goglichidze (d, Empoli)
cessioni
- Perez (d, Atletico Madrid)
- Samardzic (c, Atalanta)
- Bijol (d, Leeds)
- Abankwah (d, Watford)
- Tourè (d, fp)
- Semedo (d, Watford)
- Ebosse (d, Verona)
- Kjerrumgaard (a, Watford)
- Piana (p, Monopoli)
- Lucca (a, Napoli)
- Esteves (d, Alverca)
- Buta (d, Eibar)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito
VERONA
acquisti
- Kastanos (c, Salernitana)
- Niasse (c, Young Boys)
- Sarr (a, Lione)
- Bernede (c, Losanna)
- Mitrovic (a, fp)
- Henry (a, fp)
- Gunter (d, fp)
- Braaf (a, fp)
- Kallon (a, fp)
- Cruz (a, fp)
- Lasagna (a, fp)
- Giovane (a, svincolato)
- Ebosse (d, Udinese)
- Valentini (d, Fiorentina)
- Yellu Santiago (c, svincolato)
- Unai Nunez (d, Celta Vigo)
- Bradaric (d, Salernitana)
cessioni
- Coppola (d, Brighton)
- Bradaric (d, fp)
- Tengstedt (a, fp)
- Daniliuc (d, fp)
- Okou (a, fp)
- Henry (a, Standard Liegi)
- Praszelik (c, Cracovia)
- Tavsan (a, Reggiana)
f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito