Sabato scatta la Coppa Italia. Il 17 agosto Milan -Bari su Mediaset

La stagione 2025/26 del calcio italiano riparte dalla Coppa Italia,.

Conto alla rovescia per la Coppa Italia: sabato 9 agosto Virtus Entella-Ternana apre il turno preliminare che si completerà il giorno successivo con altre tre partite. Dal 15 al 18 agosto invece scattano i 32esimi di finale con le squadre di Serie B e anche quelle di Serie A rimaste fuori dalle teste di serie per essere arrivate dal nono posto in giù nello scorso campionato, quindi compreso il nuovo Milan di Allegri che il 17 agosto sfiderà il Bari con diretta esclusiva su Mediaset.

COPPA ITALIA 2025/26, IL TABELLONE

COPPA ITALIA 2025/26, IL FORMAT

La Lega Serie A ha confermato il format del precedente triennio, dal numero di partecipanti (sempre 44 squadre, le 20 di A, le 20 di B e 4 segnalate dalla Lega Pro) al fatto che le “big” giochino la gara secca in casa. Le otto teste di serie (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio) scenderanno in campo dagli ottavi di finale.

La finale è in programma il 13 maggio 2026.

DATE E ORARI PRELIMINARE



DATE E ORARI TRENTADUESIMI DI FINALE



I POSSIBILI OTTAVI IN BASE AL RANKING

Parte sinistra:

Bologna-Parma

Lazio-Milan

Juventus-Udinese

Atalanta-Genoa

Parte destra:

Inter-Verona

Roma-Torino

Fiorentina-Como

Napoli-Cagliari

COPPA ITALIA 2025/26, LE DATE

Turno preliminare: 9-10 agosto 2025

Trentaduesimi di finale: 15-18 agosto 2025

Sedicesimi di finale: a partire dal 24 settembre 2025

Ottavi di finale: 3-17 dicembre 2025

Quarti di finale: 4-11 febbraio 2026

Semifinali (andata e ritorno): marzo – aprile 2026

Finale: 13 maggio 2026 allo stadio Olimpico di Roma