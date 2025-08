Formula 1 Gp d’Ungheria: vince Norris , secondo Piastri , terzo Russel

Delusione Ferrari , Leclerc crolla all’improvviso dopo i due terzi del Gp

Lando Norris vince il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, ancora una doppietta McLaren ,con Oscar Piastri secondo.Norris partito male al via sceso in sesta posizione ma ricompensato da una stretegia di una sola sosta . Leclerc ha lottato fino ai due terzi ellai gara , poi ha mollato laasciando il podio a Gerorge Russel (Mercedes). Hamilton fuori dalla zona punti dove brillano invece le Aston Martin di Alonso e Stroll, la Sauber di Bortoleto e la Racing Bulls di Lawson quest’ultimo dacabti al campione del mondo in carica Max Verstappen , poi Kimi Antonelli

Ora la sosta estiva .

L’ordine d’arrivo della gara F1 di oggi a Budapest

Norris

Piastri +0.698

Russell +21.916

Leclerc +42.560

Alonso +59.040

Bortoleto +66.169

Stroll +68.174

Lawson +69.451

Verstappen +72.645

Antonelli 1L

La classifica piloti della Formula 1 2025 dopo la gara dell’Hungaroring

Oscar Piastri (McLaren) 284 punti

Lando Norris (McLaren) 275

Max Verstappen (Red Bull) 187

George Russell (Mercedes) 172

Charles Leclerc (Ferrari) 151

Lewis Hamilton (Ferrari) 109

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64

Alexander Albon (Williams) 54

Nico Hulkenberg (Sauber) 37

Esteban Ocon (Haas) 27

La classifica costruttori della F1 2025 aggiornata dopo il GP Ungheria

McLaren 559 punti

Ferrari 260

Mercedes 236

Red Bull 194

Williams 70