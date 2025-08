Amichevole: Roma- Cannes 3-0

Al Tre Fontane presenti quasi 4 mila spettatori , la Roma ha battuto in amichevole il Cannes 3-0.

I giallorossi di Gasperini aono andatoi in gol nel primo tempo al 3′ , con El Shaarawi . Il raddoppio arriva al 43′ ad opera del bomber ucraino Dovbyk su assist del ‘Faraopne’ El Shaarawy. Nella ripresa solita girandola di cambi e 3-0 che arriva nel finale ad opera ancora del neo acquisto Ferguson, all’88’, su assist di Angelino. Sempre nel secondo tempo ha fatto il suo esordio anche l’ultimo arrivato in casa giallorossa, il terzino brasiliano Wesley prelevato dal Flamengo. In porta esordio anche per il secondo portiere Vasquez. Assenti Dybala e Svilar per problemi fisici.