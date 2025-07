USSI UMBRIA: CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI VINCENZO GIOVI

Ussi Umbria esprime il proprio cordoglio per la morte, avvenuta all’età di 93 anni, di Vincenzo Giovi, allenatore e giornalista televisivo di lungo corso. (iscritto come pubblicista dal 1981 al 2023). Appassionato e competente, Giovi è stato per molto tempo commentatore tecnico e opinionista per la trasmissione di UmbriaTv Fuori Campo. Le sue analisi, sempre lucide e posate, si soffermavano soprattutto sugli aspetti tattici delle partite. In precedenza aveva collaborato anche con la tv romana Tele Oro e ancor prima con Tele Aia, emittente per cui aveva curato alcuni programmi dedicati al “Perugia dei Miracoli”.

Come tecnico era stato attivo in diversi settori giovanili, a partire da quello del Penna Ricci, e nei campionati dilettantistici locali, arrivando sino all’Eccellenza. Giovi inoltre è stato il primo storico allenatore della rappresentativa dell’Ussi Umbria.

I funerali si terranno a Perugia, lunedì 28 luglio, presso la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Ferro di Cavallo.

Ai figli, Mauro e Fabrizio, e ai parenti tutti, vanno le più sentite condoglianze di Ussi Umbria.