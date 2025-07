Roma , Gasperini:”abbiamo tenuto bene il campo”

Chiaramente è una partita di preparazione, ma abbiamo tenuto il campo bene. La squadra ha già una sua identità, ma è tutto migliorabile così come la condizione”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, parlando a margine dell’amichevole in Germania vonta dai giallorossi 1-0 comntro il Kaiserlautern , grazi al gol messo a aegno da Fergusom: “Ora l’intensità non si può chiedere, siamo solo a due settimane di lavoro con i carichi – ha aggiunto -. Questa era la prima partita vera e abbiamo giocato in un ambiente difficile, c’era tanta gente e i tifosi avevano molto entusiasmo. Non si può chiedere molto su quello aspetto, ma dobbiamo avere sempre l’ambizione di sbagliare poco quando siamo vicini l’area di rigore”.