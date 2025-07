Serie A , nuove regole: gare interrotte , si recuperano entro 24 ore

Il Consiglio della Lega Serie A ha varato un’importante modifica al regolamento sul recupero delle gare rinviate o interrotte del Campionato Serie A Enilive e del Campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2025/2026.

Stando alla nuova norma, le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo, salvo impedimenti come maltempo, sosta per le Nazionali, gare ravvicinate o sanzioni.

Stesso discorso per la prosecuzione delle gare interrotte, che riprendono solo per i minuti mancanti e dallo stesso punto in cui erano state sospese.

Se non si può giocare il giorno dopo, il recupero o la prosecuzione avvengono alla prima data utile, cioè una data libera da impegni troppo vicini e fuori dalle finestre FIFA. Nella prosecuzione possono giocare i tesserati al momento dell’interruzione (esclusi svincolati, espulsi o squalificati), con massimo tre nuovi calciatori per squadra, e valgono le sostituzioni già effettuate.