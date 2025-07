Ritorna a vincere Lorenzo Musetti. il tennista toscano si mette in ostra al Masters 1000 di Toronto e batte in due set sull’australiano James Duckworth, n. 106 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e 22 minuti. Musetti ritrova la vittoria che mancava dal 3 giugno, giorno del quarto di finale del Roland Garros vinto con Frances Tiafoe.