Jannik Sinner , Re di Wimbledon. L’altoatesino ha sconfitto in finale Alcaraz in quattro set

Jannik Sinner continua a scrivere pagine di storia nel tennis. L’altoatesino dopo le sconfitte agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros , ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del torneo più importante del mondo … Wimbledon

Jannik Sinner entra di diritto nella storia del tennis internazionale. L’italiano ha battuto in finale a Wimbledon lo spagnolo Carlos Alcaraz (che aveva vinto le due ultime edizione del torneo) , in quattro set: (4-6, 6-4. 6-4) . Nellla storia del torneo londinese dopo 173 anni Sinner è il primo italiano ha conquistare l’ambìto trofeo.

Sinner: “E’ un sogno che si avvera”

“Con Carlos abbiamo costruito una rivalità incvredibile , ma abbiamo avuto sempre un’ottimo rapporto. Lui vinceràa ancora questo trofeo anche per l’impegno dell’ottimo suo team . Oggi è speciale E’ speciale, c’è la mia famiglia e il mio team. E’ bellissimo. Grazie a mio fratello perché è venuto visto che non c’era la gara di F1. E’ un sogno che si avvera e lo sto vivendo”.

Alcaraz: “Jannik si è meritato questa vittoria”

“Perdere è difficile e triste, ma complimenti a Jannik per la vittoria. Non si può sempre vincere, si è meritato il trofeo giocando un grande tennis per 2 settimane. Sono contento per lui, deve continuare così. Coltiviamo la nostra amicizia fuori dal campo”