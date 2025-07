MotoGp , Gp Germania: Marc Marquez fa suo ache la Sprint . Secondo Bezzecchi . Brutta caduta per Morbidelii

Lo spagnolo centra la decima vittoria Sprint in stagione Quartararo a podio.

MotoGP Gp Germania Sprint Race – Su una pista quasi impraticabile resa visvida dalla pioggia , l’otto voltre campione del mondo Marc Marquez tira fuori gli artuigli e vince la Sporint Race del Gp di Germania . Seconda piazza per un positivo Marco Bezzecchi , terzo il francese Fabio Quartararo. Per Bagnaia una gara in anonimato. , ha chiuso la gara in sedicesima posizione.

Non è stato facile per Marc Marquez aggiudicarsi la Sprint Race del Gp di Germania. Lo spagnolo paryito in pole position ha sbagliato alla prima curva andando lungo , permettendo a Marco Bezzecchi di portarsi in testa alla corsa. In terza posizione Quartararo , mentre il connazionale Zarco partitio in secona fila , ha commesso un’ errore nella scelta del peneumatico posreriore ed è stato risucchiato dal gruppo chiudendo settima posizione, davanti ad Alex Marquez (Ducati GP 24), Bagnaia partito in undcesima posizione nelle retrovie , ha perso posizioni su posizini classificando dodicesimo . Bella la lota tra Fabio Quartararo e Di Giannantonio questt’ultimo a chiuso quarto sotto la bandiera a scacchi.

A punti anche Pedro Acosta, a lungo protagonista, ma vittima di un lungo nel corso dell’ottavo giro che dalla quarta posizione lo aveva fatto precipitare in 12esima.

Brutta caduta per Franco Morbidelli, che ha perso il controllo della Ducati GP 24 del VR46 Racing Team, rotolando a grandissima velocità nella ghiaia mentre era in seconda posizione. Trasportato al centro medico, si teme per la spalla/clavicola sinistra.

Con questa vittoria Marc Marquez si porta a 319 punti, 78 in più del fratello Alex Marquez e 138 in più del team-mate Pecco Bagnaia. Di Giannantonio scavalca Morbidelli portandosi in quarta posizione a – 177, con l’italo-brasiliano a -180. Marco Bezzecchi è sesto a quota 130 punti, 189 in meno del capo-classifica.

MotoGp SPR Sachsenring – Gp Germania – I tempi