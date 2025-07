Retegui lascia l’Atalanta e vola in Arabia Saudita

Tanti soldi messi sul tavolo dall’Al Qadsiah, lasciare la proposta non è stato facile per Retegui .

Così l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale Azzurra si è convinto di accettare la destinazione e la macchina organizzativa si è già messa in moto. La cessione di Retegui porterà nelle casse del club orobico circa 68,5 milioni di euro: 65 come corrispettivo, il resto rappresenta il contributo di solidarietà che l’Atalanta dovrà versare ai club che hanno partecipato alla formazione dell’attaccante italo-argentino, e che l’Al Qadsiah ha accettato di accollarsi a livello economico. Retegui, una volta superate le visite mediche (le farà in Olanda), firmerà un faraonico contratto quadriennale da circa 20 milioni di euro a stagione.