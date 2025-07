Cobolli sogna di accedere alla semifinale al tormneo di Winledon , poi lesperienza del 38/enne Djokovic azzera i sogni del giovane tennista italiano.

Ad accede alla semifinale contro Jannik Siner è il serboi che supera Cobolli in quattro set: 6-7, 6-2, 7-5, 6-4 i dopo tre ore di lotta alla pari. Alla 14esima semifinale in carriera ai Championships, Nole tornerà in campo venerdì contro Jannik Sinner. I