Wimbledon: Sinner ai quarti Dimitrov si ritira per infortunio

Il nunero unoi del mondo non è apparso in grande forma.

Jannik Sinner è ai quarti di finale di Wimbledon, l’altoatesino però mon ha brillato contro Grigor Dimitrov nel quarto turno del torneo londinese, il bulgaro numero 19 del tabellone ha infatti dominato i primi due set contro il numero uno del mondo apparso in grossa difficoltà anche a causa di una caduta durante il primo game, arrendendosi però al terzo set sul risultato di 2-2 per un forte dolore muscolare al petto. Ai quarti di finale Sinner affronterà l’americano Ben Shelton che ha sconfitto Lorenzo Sonego in quattro set.