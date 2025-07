F1 Gp Gran Bretagna – Silverstone: Vince Norris , secondo Piastri, Hulkenberg terzo

Formula 1, a Silverstone , doppietta McLaren: vince Norris , secodo Piastri , Hukenberg terzo (Sauber) primno podio in carriera Le due Ferrari; Hamilton quarto, davabnti a max Verstappen (Red Bull), delude leclerc solo 14°.

Gara caratterizzata dalla pioggia e Safety Car subito i primni giri in pista per recuperare la Haas di Oliver Bearman. Poi è stato un susseguirsi di emozioni. Alla fine è stato un pazzo Gran Premio in una gara diventata caotica caratterizzata da tenti incidenti , ce tante Safety Car durante i 52 giri. Piastri, in testa sin dall’inzio ha commesso un’errore nella ripartenza da Safety Car , su Max Verstappen , penalizzato di 10 secondi apoi ceduto la testa della corsa al suo compagno di scuderia Lando Norris. Un pomeriggio storico per Nico Hulkenberg (Sauber) , il 37/enne si è difeso dagli attacchi della ferrari di Lewis Hamilton ed ha conquostato il primo podio in carruiera classificandosi terzo dietro Piastri . Verstappen alla ripartenza dalla Safety: si gira posta e vola in decima posizione. Recupera poi fino alla quinta. Gara compromessa fin dalla partenza per Leclerc e Russell, che hanno deciso di partire con le slick.

L’ordine d’arrivo del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2025

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren) +6.812

Nico Hulkenberg (Sauber) +34.742

Lewis Hamilton (Ferrari) +39.812

Max Verstappen (Red Bull) +56.781

Pierre Gasly (Alpine) +59.857

Lance Stroll (Aston Martin) +60.603

Alexander Albon (Williams) +64.135

Fernando Alonso (Aston Martin) +65.858

George Russell (Mercedes) +70.674

Oliver Bearman (Haas) +72.095

Carlos Sainz (Williams) +76.592

Esteban Ocon (Haas) +77.301

Charles Leclerc (Ferrari) +84.477

Yuki Tsunoda (Red Bull) 1L

Kimi Antonelli (Mercedes) Ritirato

Isack Hadjar (Racing Bulls) Ritirato

Gabriel Bortoleto (Sauber) Ritirato

Liam Lawson (Racing Bulls) Ritirato

Franco Colapinto (Alpine) Ritirato

La classifica piloti aggiornata del Mondiale F1

Oscar Piastri (McLaren) – 234 punti

Lando Norris (McLaren) – 226 punti

Max Verstappen (Red Bull) – 165 punti

George Russell (Mercedes) – 147 punti

Charles Leclerc (Ferrari) – 119 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) – 103 punti

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 63 punti

Alexander Albon (Williams) – 46 punti

Nico Hulkenberg (Sauber) – 37 punti

Esteban Ocon (Haas) – 23 punti

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 21 punti

Lance Stroll (Aston Martin) – 20 punti

Pierre Gasly (Alpine) – 19 punti

Fernando Alonso (Aston Martin) – 16 punti

Carlos Sainz (Williams) – 13 punti

Liam Lawson (Racing Bulls) – 12 punti

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 10 punti

Oliver Bearman (Haas) – 6 punti

Gabriel Bortoleto (Sauber) – 4 punti

Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

Jack Doohan (Alpine) – 0 punti

La classifica costruttori aggiornata del Mondiale F1

McLaren 460 punti

Ferrari 222

Mercedes 210

Red Bull 172

Williams 59

Sauber 41

Aston Martin 36

Racing Bulls 36

Haas 29

Alpine 19