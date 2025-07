Liverpool il tecnico Slot:”abbiamo amato profondamente Diogo Jota”

la morte di Diogo Jota , deceduto in un oncidente stradale insieme al fratello Andrè ha letteralemnte sconvolto tutto il Liverpool e sopratutto l’allenatore Arne Slot, il quale ha affidato in una lettera sui canali ufficiali del club il suo messaggio di cordoglio per la tragica morte del suo giocatore.

Dal sito ufficiale del Liverpool

“Cosa dire? Cosa si può dire in un momento come questo in cui lo shock e il dolore sono così incredibili? Vorrei avere le parole, ma so di no.

Tutto quello che ho sono sentimenti che so che così tante persone condivideranno su una persona e un giocatore che amavamo teneramente e una famiglia a cui teniamo così tanto.

I miei primi pensieri non sono quelli di un allenatore di calcio. Sono di un padre, un figlio, un fratello e uno zio e appartengono alla famiglia di Diogo e André Silva che hanno subito una perdita così inimmaginabile.

Il mio messaggio per loro è molto chiaro: non camminerete mai da soli. I giocatori, lo staff, i tifosi del Liverpool Football Club sono tutti con voi e da quello che ho visto oggi, lo stesso si può dire della famiglia più ampia del calcio.

Questa non è solo una risposta alla tragedia. È anche una reazione alla bontà delle persone coinvolte e al rispetto che tanti hanno per i ragazzi come individui e per la famiglia nel suo insieme.

Per noi come club, il senso di shock è assoluto. Diogo non era solo il nostro giocatore. Era una persona cara a tutti noi. Era un compagno di squadra, un collega, un compagno di lavoro e in tutti quei ruoli era molto speciale.

Potrei dire molto su ciò che ha portato alla nostra squadra, ma la verità è che tutti coloro che hanno visto Diogo giocare hanno potuto vederlo. Duro lavoro, voglia, impegno, grande qualità, obiettivi. L’essenza di ciò che dovrebbe essere un giocatore del Liverpool.

C’erano anche delle parti che non tutti hanno potuto vedere. La persona che non ha mai cercato la popolarità ma l’ha trovata comunque. Non amico di due persone, amico di tutti. Qualcuno che faceva sentire bene gli altri con se stessi semplicemente stando con loro. Una persona che teneva profondamente alla sua famiglia.

L’ultima volta che abbiamo parlato, mi sono congratulato con Diogo per aver vinto la Nations League e gli ho augurato buona fortuna per il suo imminente matrimonio. Per molti versi, è stata un’estate da sogno per Diogo e la sua famiglia, il che rende ancora più straziante che finisca così.

Quando sono arrivato al club per la prima volta, una delle prime canzoni che ho conosciuto è stata quella che i nostri fan cantano per Diogo. Non avevo mai lavorato con lui in precedenza, ma ho capito subito che se i tifosi del Liverpool, che hanno visto così tanti grandi giocatori nel corso degli anni, avevano una passione così unica per Diogo, lui doveva avere delle qualità speciali. Il

fatto che abbiamo perso queste qualità in circostanze così terribili è qualcosa con cui non siamo ancora venuti a patti. Per questo motivo, abbiamo bisogno che tutti i membri del club siano uniti e disponibili l’uno per l’altro. Lo dobbiamo a Diogo, ad Andre Silva, alla loro famiglia allargata e a noi stessi.

Le mie condoglianze vanno alla moglie di Diogo, Rute, ai loro tre bellissimi bambini e ai genitori di Diogo e Andre Silva.

Quando sarà il momento giusto, festeggeremo Diogo Jota, ricorderemo i suoi gol e canteremo la sua canzone. Per il momento, lo ricorderemo come un essere umano unico e piangeremo la sua perdita. Non sarà mai dimenticato.

Il suo nome è Diogo.