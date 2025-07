Real Madrid – Juventus 1-0 , decide Raul Garcia

All’Hald Rock Stadium di Miamim,la Juve saluta i Campionati del Mondo per squadre di Club . Bianconeri sconfitti dal Real Madrid 1-0 : grazie al gol di Gonzalo Garcia .

I ragazzi di Xavi Alonso sin dall’inizio del match hanno preso l’iniziativa , laasciano alla Juve solo qualche ripartenza: Kolo Muani, lanciato a rete da Yldiz , solo davanti a Courtois spreca il vantaggio solo davanti, calciando con uno scavettpo che so prede di poco alto. Il real ha l’iniziativa del gioco e Di Gregporio salva in alcune occasioni sulle conclusioni di Valverde e Belliingham con bravura evitando il vantaggio dei Blanco:cross di Vinicius e Gonzalo Garcia solo al limite dell’area piccola mette la palla alle spalle di Di Gregorio , il quale evita in alcune occasioni il raddoppio delle Merengue. La Juve prova a rispondere agli attacchi del Real e sfiora il pareggio con uno dei nuovi entrati, Nico Gonzalez: l’argentino, dai 30 metri, trova una bella soluzione rasoterra che sibila alla destra della porta del Real. Nei minuti finali gli spagnoli gestiscono, non senza affanni, e avrebbero anche qualche occasione in contropiede non sfruttata al meglio complice anche una Juventus stremata. Il Mondiale dei bianconeri finisce agli ottavi di finale, ai quarti, con merito, ci va il Real.

TABELLINO

REAL MADRID-JUVENTUS 1-0

REAL MADRID (3-5-2): Courtois, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, Fran García; Valverde (dal 89’ Ceballos), Bellingham; Alexander-Arnold Arda Güler (dal ‘77 Modric), Gonzalo Garcia (dal 67’ Mbappé), Vinicius. All. Xabi Alonso

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (dal 85’ Gatti), Kelly (dal 59 Nico Gonzalez); A. Costa; Locatelli (dal 85’ Mckennie), K.Thuram, Cambiaso; Conceiçao (dal 59 Kostic), Yildiz (dal 70’ Koopmeiners); Kolo Muani. All. Tudor

MARCATORI: 54’ Gonzalo Garcia (R)

AMMONITI: 87′ Bellingham (R)