MotoGp -Gp Assen . Vince Marc Marquez, secondo Bezzecchi , Bagnaia a podio

Marc Marquez (Ducati) dpop la Sprtin race di ieri vince ancora ad Assen nella gara lunga nel Gp d’Olanda. Lo spagnolo centra il sesto successo stagionale. Ottimo secondo posto di Marco bezzecchi su Aprilia , davanti a Pecco Bagnaia (Ducati).

Al via Bagnaia si è portato in testa scattando dalla seconda casella superando il pole-man Quartararo, seguito da Alex Marquez e Marc Marquez, poi Bezzecchi, Acosta e Morbidelli.

Marc Marquez subito supera il fratello Alex e si porta in seconda posizione, poi attacca Bagnaia, e lo supera nella chiicane che precede il rettilineo d’arrivo alla fine del quinto giro.

Acosta e Alex Marquez battagliano , mentre Bezzecchi si porta in terza posizione. Alex Marquez, cvade dopo un contatto con Acosta lo spagnolo ha riporttao la frattura scompota di un dito , dovrà sottoporsoi ad intervento chirurgico .

Altre cadute caretterizzano la gara , quelle di Fermin Aldeguer e Joan Mir, Intanto cotinua il duello tra Bagnia e Bezzecchi e alla fine dell’ottavo giro un Bezzecchi passa Bagnaia , lo stesso fa Acosta. Dietro Morbidelli, Vinales e Di Giannantonio sono in lotta per la quinta posizione.

Bezzecchi è scatenato e insidia la prima posizione di Marc Marquez , ma non riesce ad avvicinarsi allo spagnolo quanto basta per tentare di superarlo. Bagnaia ha uno scatto d’orgolgio e supera Acista ,attestandosi in terza posizione. Sotto la bandiera a scacchi transitano: promo Marquez, secondo Bezzcchi e terzo Bagiaia. In quarta poszione Acosta, miglior pilota KTM, seguito dal compagno di marca Maverick Vinales, e dai piloti del VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli,

In classifica Marc Marquez allunga ancora, portandosi a quota 307 punti, 68 in più di suo fratello Alex e 126 in più di Pecco Bagnaia. Franco Morbidelli è quarto staccato di 168 punti, con Di Giannantonio quinto a -171.

5

MotoGp Gara Assen – GP Olanda – I tempi