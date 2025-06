F1 Gp d’Austria , Norris si prende la pole

Le qualifiche del GP Austria di F1 strizzano l’occhio a Lando Norris con la pole conquistata nella griglia di partenza della gara di domani.

Appena dietro di pochi millesimi uno straordinario Charles Leclerc in prima fila. In terza posizione gGorge Russel , seguito da Lewis Hamilton . Max Verstappen si è dovuto accontentare della quarta fila, davanti ad un sorpndente Gabriel Bortoleto. L’italiano Kimi Antonelli , partita in quinta fila con affianco Pierre Gasly.



La griglia di partenza del GP Austria di F1 2025

1ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls)

4ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber)

5ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine)

6ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

7ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine)

8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull)

10ª fila: Carlos Sainz (Williams), Nico Hulkenberg (Sauber)