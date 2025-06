La COVISOC blocca il mercato in entrata della Lazio fino a settembre

Niente acquisti fino a settembre: la Lazio può soltanto vendere. La Covisoc ha bloccato il mercato del club biancoceleste in entrata.

La decisione della Covisoc si basa sui dati della trimestrale al 31 marzo: i tre parametri Figc – indice di liquidità, indebitamento e il costo del lavoro allargato – sono stati sforati e dunque la Lazio, sebbene regolarmente iscritta al campionato, non può effettuare operazioni di tesseramento. A meno che il presidente Lotito non ripiani il deficit alleggerendo l’organico o immetta liquidità con mezzi propri.

IL CLUB: “NESSUNA PREOCCUPAZIONE”

La società biancoceleste, tramite un comunicato, ha voluto dare rassicurazioni in merito alla situazione economico-finanziaria: “In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società, si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione. La S.S. Lazio dispone di risorse proprie e di una struttura gestionale consolidata, che da oltre vent’anni affronta ogni passaggio con lucidità, responsabilità e rigore. La solidità economica – finanziaria, la sostenibilità del progetto sportivo e la coerenza strategica rappresentano da sempre ed ancor di più oggi pilastri su cui si fonda l’identità del Club”.