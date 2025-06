Europei Under 21, Germania-Italia 3-2.Nunziata: “ l’arbitro ha rovinato gara”

“Io ringrazierei i ragazzi per lo spettacolo che hanno dato per 120′, per la prestazione anche in nove in una gara persa a tre minuti dalla fine”

“Non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che mi hanno dato. L’arbitraggio? L’arbitro ha rovinato, secondo me, la partita ma resta il risultato, c’è grandissima amarezza ma anche consapevolezza che la squadra avrebbe meritato di andare avanti”.

Lo ha detto il ct dell’Italia U21 Carmine Nunziata alla Rai dopo il ko 3-2 nei quarti di finale dell’Europeo Under 21 ai tempi supplementari