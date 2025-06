MotoGp – Gp Mugello Gara: ‘Mono’ Marquez” Di Giannantonio sul podio

Marc Marquez vince i, Gp d’Italia . Al Mugello , loi spagnolo precede il fratello Alex , terzo Fabio Di Giannantonio. Bagnaia si deve accontentare della quarta posizione.(Foto: Fraioli)

MotoGP Gp Mugello Gara – Marc Marquez è il dominatore assolutoi di questa stagione MotoGp. Dopo la Sprint Race vince anche la ‘lunga’ del Mugello e allu ga in classifica mondiale.

Alla partenza è lotta tra Bagnaia e Alex Marquez , mentre l’otto volte campione del mondo si prende la prima posizione e scappa via , portando i vantaggio sul fratello a 2″ secondi. In terza posizione Francesco Bagnaia trova difficoltà a mantenere il podio , superato al penultimo giro da Fabio Di Giannantonio.

Per l’otto volte iridato quinta vittoria stagionale, 67esima in MotoGP, 93esima in carriera, ad un solo successo da Giacomo Agostini, secondo, con Valentino Rossi primo a quota 115.

Per la Ducati 50esima doppietta, sesta stagionale, 29esimo podio tutto “Rosso”, sesto stagionale.

Rotorati per cadute Enea Bastianini, a terra nel corso del primo giro. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota KTM Tech3. Caduto anche Johann Zarco (senza conseguenze, ndr), mentre si è ritirato Jack Miller.

Con questo vittoria Marc Marquez allunga in Campionato portandosi a quota 270 punti, 40 in più di suo fratello Alex e 110 in più di Bagnaia. Seguono Morbidelli a -142 e Di Giannantonio a -150.

MotoGp Gara Mugello – GP Italia – I tempi