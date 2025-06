A Coverciano la conferenza stampa del nuovo ct della Nazionale Rino Gatuso

Chiamato dal presid nte Gravina per riportare la Nazionale Azzura alla finale di un Campionato del Mondo quello del 2026

Inziai da Coverciano la nuova avventura da ct della Nazionale di Gennaro Gattuso, che prende il posto dell’esonerato Spalletti . Sulle spalle del nuovo cy goà pesa la sconfitta 3-0 contro la Norvegia , oa bisogna centrae un bel filotto per accedere alle finali mondiali negli Srtati Uniti e Canada.

“Dopo l’introdzione del presidente Gravina , hapreso la parola Gattuso:”E’ un sogno che si avvera e spero di essere all’altezza – ha detto il ct azzurro durante la conferenza stampa di presentazione -. L’obiettivo è riportare l’Italia ai Mondiali abbiamo giocatori importanti , anche se il compito non sarò facile sappiamo che cìè da lavorare io e il mio staff composto da Prandelli, Bomucci , Perrotta e Zambrotta”.

“Il calcio è la mia vita. Sarà un lavoro diverso con una quotidianità differente. Spero di non stressare troppo i colleghi della Serie A e di chi lavora all’estero. Voglio girare, parlare con i giocatori, vedere le partite dei calciatori italiani. Prenderò treni e aerei per fare le scelte migliori”