Mondiale per Club, Inter , solo 1-1 con il Monterrey

Alla prima uscita nel Mondiale per Club , l’Inter di Chivu pareggia 1-1 contro il Monterrey.

L’Inter debutta con un pareggio nel Modnaile per Club. Al gol del vantaggio messicano firmato Sergio Ramos (25′) da calcio d’angolo su errori di Acerbi e Sommer.. Il pareggio dei nerzzurri con Lautaro Martinez (42′):stilettata nel cuore dell’area per Carlos Augusto , facile per l’argentino appostato sul dischetto del rigore mettere la palla in rete. Un pareggio semi-dolce per Chivu , i nerazzurri hanno sprecato troppe occasioni nel primo tempo , nella ripresa con i cambi e modulo tattico (dal 3-5-2) alla novità del (3-4-2-1) l’Inter è andata in confusione e non è più riuscita a essere pericolosa.

INTER (3-5-2): Sommer ; Pavard (Luis Henrique dal 58’; ), Acerbi , Bastoni ; Darmian , Barella , Asllani (Sucic dal 68′), Mkhitaryan (Zalewski dal 77′, ), Carlos Augusto (Di Marco dal 68′; ); S. Esposito (Thuram 58’; ), Lautaro Martinez . All. Chivu

MONTERREY(3-5-2): Andrada ; Medina , Guzman , Sergio Ramos , Arteaga 5; Torres (Deossa dal 58’, ), Rodriguez , Canales (Cortizo dal 89′); Chavez (Aguirre dal 58’, ), Berterame (Ambriz dal 78′, ), Ocampos (Rojas dal 89′). All. Torrent

Marcatori: 25′ Sergio Ramos (M); 42′ Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: 45′ Rodriguez (M); 60′ Asllani (I); 88′ Barella (I); 90′ Lautaro Martinez (I)