Mondiale per Club: Mamelodi Sundowns – Ulsan Hyundai 1-0

Nella prima giornata del Girone F i sudafruicani del Mamelodi Sumdowns cenbrano la vittoria superando i giapponesi dell’Ulsan Hyundai . Protagonista del match Rayners che ha realizzato il gol vittoria ma anche due reti annullate, una dal Var per un tocco con il braccio e l’altra per fuorigioco. La partita è iniziata con un’ora e 5′ dopo rispetto all’orario previsto (mezzanotte) per un forte temporale – con allerta tornado – che si è abbattuto su Orlando.