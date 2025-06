Mondiale per Club: River Plate Urawa Red Diamonds 3-1

lIl Mondiale per Club del River Plate inizia con vittoria imprtante: 3-1 sugli Urawa Red Diamonds nel Gruppo E, lo stesso dell’Inter. I ragazzi di Gallardo iniziano forte e dopo aver centrato un palo con Driussi al 9′ hanno sbloccato il match al 12′ con Facundo Colidio, lesto a infilare di testa Nishikawa. Il raddoppio è arrivato al 48′ con Sebastian Driussi astuto ad approfittare di un errore del norvegese Hoibraaten al limite dell’area, mentre il tris che ha chiuso la partita ha portato la firma di Meza al 73. Per i giapponesi buoni gli spunti di Kaneko e Matsuo, quest’ultimo in rete su rigore al 58′ per un illusorio quanto momentaneo 1-2.