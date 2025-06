Mondiali per Club: Inter Miami – Al-Ahly 0-0

Il match inagugurale del Mondiale per Club Fifa 2025 tra Inter Miami e Al-Ahly è terminata 0-0.

All’Hard Rock Stadium, non sono mancate le emozioni . nel prio tempo gli eziziani sono andasti in gol , rete annullata per offside, poi i Diavoli Rossi hanno sprecato su calcio di rigore il vantaggio (42′) con Trezeguet , conclusione respinta dal portiere Ustari . Nella ripresa il grande equilibrio è stato spezzato dalla grande occasione sprecata dalla s quadfra statunitense con Falcon Il match si chiude con Messi che va vicinissimo al gol.

LE PARTITE DELLA PRIMA FASE

15 GIUGNO: 0re 18 BAYERN MONACO – AUCKLAND CITY

15 GIUGNO: ore 21 PSG-ATLETICO MADRID

16 GIUGNO: ore 21 CHELSEA- LOS ANGELES FC

17 GIUGNO: ore 18 FLUMINENSE-BORUSSIA DORTMUND

18 GIUGNO: ore 3 MONTERREY-INTER

19 GIUGNO: ore 3 JUVENTUS-AL AIN

19 GIUGNO: ore 21 INTER MIAMI-PORTO

20 GIUGNO: ore 21 FLAMENGO-CHELSEA

21 GIUGNO: ore 21 INTER-URAWA

22 GIUGNO: ore 18 JUVENTUS-WYDAD

23 GIUGNO: ore 21 ATLETICO MADRID-BOTAFOGO

24 GIUGNO: ore 21 BENFICA-BAYERN

26 GIUGNO: ore 3 INTER-RIVER PLATE

26 GIUGNO: ore 21 JUVENTUS-MANCHESTER CITY (