Qual, Mondiali: Estonia – Norvegia 0-1, decide Haaland

A Tallin La Norvegia di Erling Haaland non sbaglia e centra la quarta vittoria su quattro gare nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, restando a +9 sull’Italia con due partite in più. A decidere il match Haaland (73′) l’attaccante ribadisce in porta dopo un tiro deviato sul montante. Inutili i tentativi finali dei padroni di casa, vicinissimi al pareggio su colpo di testa di Tamm su un’uscita completamente a vuoto di Nyland e resta a 3 punti, gli stessi degli azzurri che la affronteranno a settembre e con un nuovo allenatore.