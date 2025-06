Qual.Mondiali 2026: senza brillare, Italia Moldavia 2-0

l’Italia nel secondo appuntamento qualificazioni Mondiale 2026, batte 2-0 la Moldavia e prova ha dare un senso alla propria presenza nella competizione portandosi a quota 3 punti in classifica enel Gruppo I.

Non si doveva sbagliare contro la Norvegia , invece la pesante sconfitta con le conseguenze che hanno determinato l’esonero del ct Luciano Spalletti ,

Al Mapei Stadium nel primo tempo inizio lento degli Azzurri. La Maldovia va in gol con Nicolaescu ammullto per fuorigioco. Ranieri risponde centrando una traversa , a sbloccare il match nel suo ex stadio e Raspadori (40′), Nella rirpesa Cambiaso (50′) raddoppia pronto in area dopo una giocata di Orsolini, poi più nulla.

IL GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I

Norvegia: 12 punti in 4 partite (13 gol fatti, 2 gol subiti) Israele: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 6 gol subiti) ITALIA: 3 punti in 2 partit3 (2 gol fatti, 3 gol subiti) Estonia: 3 punti in 4 partite (5 gol fatti, 8 gol subiti) Moldavia: 0 punti in 3 partite (2 gol fatti, 10 gol subiti)

IL TABELLINO

ITALIA-MOLDAVIA 2-0

Italia (3-5-2): Donnarumma 6; Di Lorenzo 5,5, Bastoni 5, Ranieri 6 (38′ st Coppola sv); Cambiaso 6,5, Frattesi 5,5, Ricci 5 (1′ st Barella 5), Tonali 6, Dimarco 5,5 (1′ st Orsolini 6,5); Raspadori 6,5 (32′ st Maldini 5,5), Retegui 5,5 (26′ st Lucca 6).

A disp.: Carnesecchi, Meret, Casadei, Gatti, Rovella, Rugani, Udogie. All.: Spalletti 5,5

Moldavia (3-4-2-1): Avram 6; Baboglo 6,5, Mudrac 6,5, Dumbravanu 6; Platica 6, Ionita 6 (27′ st Dros 5,5), Bodisteanu 6 (13′ st Motpan 6), Reabciuk 6; Caimacov 5,5 (21′ st Stina 6), Postolachi 5,5 (21′ st Perciun 5,5); Nicolaescu 6,5 (27′ st Damascan 6).

A disp.: Kozhukhar, Straistari, Bitca, Bors, Motoc, Posmac, Stefan. All.: Clescenco 6

Arbitro: Schnyder (Svi)

Marcatori: 40′ Raspadori (I), 5′ st Cambiaso (I)

Ammoniti: Frattesi (I); Nicolaescu (M)