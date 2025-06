Chivu: ” proviamo a vincere il Mondiale per Club”

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter e subitoi lancia la sfida:” Ho ambizione e passione, e la trasmetterò ai giocatori perché dobbiamo fare quello che una squadra come l’Inter merita, arrivare fino in fondo e lottare per vincere. Vogliamo finire al meglio questa stagione, Dobbiamo recuperare le energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l’Inter deve fare al Mondiale per Club, ovvero provare a vincere il trofeo” Così il nuovo tecncio nerazzurro ” ha detto ai microfoni del sito ufficiale dell’Inter.