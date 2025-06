Serie A – il Calendario 2025-2026

Nella splendida cornice del teatro regio di Parma è stato svelato il calendario della prossima Serie A 2025/2026. Si parte il 24 agosto e si chiude il 24 maggio, ci saranno 4 soste per la nazionale: di seguito tutte le partite in programma, giornata per giornata.

1^ GIORNATA (24 AGOSTO 2025)

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

2^ GIORNATA (31 AGOSTO 2025)

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

3^ GIORNATA (14 SETTEMBRE 2025)

Atalanta-Lecce

Cagliari-Parma

Como-Genoa

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Pisa-Udinese

Roma-Torino

Sassuolo-Lazio

Verona-Cremonese

4^ GIORNATA (21 SETTEMBRE 2025)

Bologna-Genoa

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Verona-Juventus

5^ GIORNATA (28 SETTEMBRE 2025)

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Udinese

6^ GIORNATA (5 OTTOBRE 2025)

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

Inter-Cremonese

Juventus-Milan

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Verona-Sassuolo

7^ GIORNATA (19 OTTOBRE 2025)

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-Juventus

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Verona

Roma-Inter

Torino-Napoli

8^ GIORNATA (26 OTTOBRE 2025)

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Juventus

Milan-Pisa

Napoli-Inter

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Verona-Cagliari

9^ GIORNATA (29 OTTOBRE 2025)

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Verona

Genoa-Cremonese

Inter-Fiorentina

Juventus-Udinese

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Parma

10^ GIORNATA (2 NOVEMBRE 2025)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bologna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Verona-Inter

11^ GIORNATA (9 NOVEMBRE 2025)

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

Inter-Lazio

Juventus-Torino

Lecce-Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

12^ GIORNATA (23 NOVEMBRE 2025)

Cagliari-Genoa

Cremonese-Roma

Fiorentina-Juventus

Inter-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Verona-Parma

13^ GIORNATA (30 NOVEMBRE 2025)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Verona

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-Inter

Roma-Napoli

14^ GIORNATA (7 DICEMBRE 2025)

Cagliari-Roma

Cremonese-Lecce

Inter-Como

Lazio-Bologna

Napoli-Juventus

Pisa-Parma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Genoa

Verona-Atalanta

15^ GIORNATA (14 DICEMBRE 2025)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Juventus

Fiorentina-Verona

Genoa-Inter

Lecce-Pisa

Milan-Sassuolo

Parma-Lazio

Roma-Como

Torino-Cremonese

Udinese-Napoli

16^ GIORNATA (21 DICEMBRE 2025)

Cagliari-Pisa

Como-Milan

Fiorentina-Udinese

Genoa-Atalanta

Inter-Lecce

Juventus-Roma

Lazio-Cremonese

Napoli-Parma

Sassuolo-Torino

Verona-Bologna

17^ GIORNATA (28 DICEMBRE 2025)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Cremonese-Napoli

Lecce-Como

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Pisa-Juventus

Roma-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Lazio

18^ GIORNATA (3 GENNAIO 2026)

Atalanta-Roma

Cagliari-Milan

Como-Udinese

Fiorentina-Cremonese

Genoa-Pisa

Inter-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Napoli

Sassuolo-Parma

Verona-Torino

19^ GIORNATA (6 GENNAIO 2026)

Bologna-Atalanta

Cremonese-Cagliari

Lazio-Fiorentina

Lecce-Roma

Milan-Genoa

Napoli-Verona

Parma-Inter

Pisa-Como

Sassuolo-Juventus

Torino-Udinese

20^ GIORNATA (11 GENNAIO 2026)

Atalanta-Torino

Como-Bologna

Fiorentina-Milan

Genoa-Cagliari

Inter-Napoli

Juventus-Cremonese

Lecce-Parma

Roma-Sassuolo

Udinese-Pisa

Verona-Lazio

21^ GIORNATA (18 GENNAIO 2026)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Juventus

Cremonese-Verona

Lazio-Como

Milan-Lecce

Napoli-Sassuolo

Parma-Genoa

Pisa-Atalanta

Torino-Roma

Udinese-Inter

22^ GIORNATA (25 GENNAIO 2026)

Atalanta-Parma

Como-Torino

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Pisa

Juventus-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Cremonese

Verona-Udinese

23^ GIORNATA (1 FEBBRAIO 2026)

Bologna-Milan

Cagliari-Verona

Como-Atalanta

Cremonese-Inter

Lazio-Genoa

Napoli-Fiorentina

Parma-Juventus

Pisa-Sassuolo

Torino-Lecce

Udinese-Roma

24^ GIORNATA (8 FEBBRAIO 2026)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Parma

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Lazio

Lecce-Udinese

Milan-Como

Roma-Cagliari

Sassuolo-Inter

Verona-Pisa

25^ GIORNATA (15 FEBBRAIO 2026)

Cagliari-Lecce

Como-Fiorentina

Cremonese-Genoa

Inter-Juventus

Lazio-Atalanta

Napoli-Roma

Parma-Verona

Pisa-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

26^ GIORNATA (22 FEBBRAIO 2026)

Atalanta-Napoli

Bologna-Udinese

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Pisa

Genoa-Torino

Juventus-Como

Lecce-Inter

Milan-Parma

Roma-Cremonese

Sassuolo-Verona

27^ GIORNATA (1 MARZO 2026)

Como-Lecce

Cremonese-Milan

Inter-Genoa

Parma-Cagliari

Pisa-Bologna

Roma-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Verona-Napoli

28^ GIORNATA (8 MARZO 2026)

Atalanta-Udinese

Bologna-Verona

Cagliari-Como

Fiorentina-Parma

Genoa-Roma

Juventus-Pisa

Lazio-Sassuolo

Lecce-Cremonese

Milan-Inter

Napoli-Torino

29^ GIORNATA (15 MARZO 2026)

Como-Roma

Cremonese-Fiorentina

Inter-Atalanta

Lazio-Milan

Napoli-Lecce

Pisa-Cagliari

Sassuolo-Bologna

Torino-Parma

Udinese-Juventus

Verona-Genoa

30^ GIORNATA (22 MARZO 2026)

Atalanta-Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Napoli

Como-Pisa

Fiorentina-Inter

Genoa-Udinese

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Cremonese

Roma-Lecce

31^ GIORNATA (4 APRILE 2026)

Cremonese-Bologna

Inter-Roma

Juventus-Genoa

Lazio-Parma

Lecce-Atalanta

Napoli-Milan

Pisa-Torino

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Como

Verona-Fiorentina

32^ GIORNATA (12 APRILE 2026)

Atalanta-Juventus

Bologna-Lecce

Cagliari-Cremonese

Como-Inter

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Milan-Udinese

Parma-Napoli

Roma-Pisa

Torino-Verona

33^ GIORNATA (19 APRILE 2026)

Cremonese-Torino

Inter-Cagliari

Juventus-Bologna

Lecce-Fiorentina

Napoli-Lazio

Pisa-Genoa

Roma-Atalanta

Sassuolo-Como

Udinese-Parma

Verona-Milan

34^ GIORNATA (26 APRILE 2026)

Bologna-Roma

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Como

Lazio-Udinese

Milan-Juventus

Napoli-Cremonese

Parma-Pisa

Torino-Inter

Verona-Lecce

35^ GIORNATA (3 MAGGIO 2026)

Atalanta-Genoa

Bologna-Cagliari

Como-Napoli

Cremonese-Lazio

Inter-Parma

Juventus-Verona

Pisa-Lecce

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

Udinese-Torino

36^ GIORNATA (10 MAGGIO 2026)

Cagliari-Udinese

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Lazio-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Atalanta

Napoli-Bologna

Parma-Roma

Torino-Sassuolo

Verona-Como

37^ GIORNATA (17 MAGGIO 2026)

Atalanta-Bologna

Cagliari-Torino

Como-Parma

Genoa-Milan

Inter-Verona

Juventus-Fiorentina

Pisa-Napoli

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese

38^ GIORNATA (24 MAGGIO 2026)

Bologna-Inter

Cremonese-Como

Fiorentina-Atalanta

Lazio-Pisa

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Napoli-Udinese

Parma-Sassuolo

Torino-Juventus

Verona-Roma